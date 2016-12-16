"Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli cinayetinin şüphelisi S.K. Büyükçekmece'de tabancayla yakalandı. Beki İkala Erikli'nin cenazesini alan eşi Erdal Erikli gözyaşlarına boğuldu.

Dün akşam saatlerinde İstanbul Beyoğlu'nda öldürülen yazar Beki İkala Erikli'nin katil zanlısı yakalandı.

KUAFÖRDEN İŞ YERİNE KADAR TAKİP ETMİŞ

Polis, güvenlik kameralarında saldırganı tespit ederken, saldırganın Beki İkela Erikli’yi de kuaförden işyerine kadar takip ettiği, ardından saldırıyı gerçekleştirdiğini belirledi. Saldırganın kullandığı silahın 9 mm bir tabanca olduğu öğrenildi.

3 KURŞUNLA VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Beyoğlu, Kabataş, Ömer Avni mahallesi, İnebolu çıkması No.3’de bulunan Saadet apartmanında dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda Yaşam koçu ve yazar Beki İkela Erikli, işyerinin bulunduğu apartmana girdiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu 3 kurşunla vurulan Erikli yere yığılırken, silah seslerini duyan apartman sakinleri bir kadını kaçarken gördüklerini polise anlatmışlardı. Evli ve 14 yaşındaki bir oğlu bulunan Beki İkela Erikli tüm ilk yardım çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybetmişti.

SALDIRGAN 25-35 YAŞLARINDA 9 MM TABANCA KULLANMIŞ

Polis, olayın meydana geldiği apartman ve çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu saldırıyı 25-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadının gerçekleştirdiği tespit edildi. Saldırganın olayda 9 mm çapında bir tabanca kullandığı öğrenildi.

KUAFÖRDEN TAKİP ETMİŞ

Yaşam koçu ve yazar Beki İkela Erikli’nin cinayeti soruşturmasını Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Şube Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü belirtildi. Yapılan çalışmalarda saldırganın Beki İkela Erikli’yi olay saatinde gittiği kuaförden işyerine kadar takip ettiği ardından saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi.

POLİS TÜM İHTİMALLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Soruşturması çok yönlü sürdürülen cinayetin, Beki İkela Erikli’nin psikolojik durumu bozuk eski bir müşterisi yada müşterisi olmasını istemediği bir kişi tarafından da işlenmiş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini öğrenildi.

BİR ÇOK KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için Erikli’nin cep telefonu, bilgisayar ve işyeri kayıtlarının titizlikle incelendiği, şüphelenilen bazı kişilerin olayla ilgili bilgisine başvurulduğu öğrenildi. Erikli'nin polise aldığı bir tehditle ilgili başvurusunun bulunmadığı bildirildi.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Beki İkala Erikli'nin ( Beki Şükran Erikli ) cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Bu sırada eşi Erdal Erikli gözyaşlarına boğuldu. Acılı eşi, yakınları ve arkadaşları teselli etti. Erikli’nin Pazar günü saat 15.00’da Ulus’taki Musevi Mezarlığı’nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.