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4 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Bekir Bozdağ gündem hakkında açıklamalarda bulundu

04 Haziran 2018, Pazartesi 19:38
24 Haziran seçimleriyle yeni sisteme geçilmeden önceki son hükümet toplantısının ardından basın toplantısında konuşan hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ ''Türkiye Kandil'e girebilir, her an her şey olabilir'' dedi.

"Her an her şey olabilir"

Türkiye'nin Kandil'e bundan sonra da girebileceğini, her an her şeyin olabileceğini sözlerine ekleyen Bozdağ, "Nerede terörist varsa, nerede Türkiye'ye dönük tehdit varsa, orası Türkiye için hedeftir. Hem teröristler hedeftir hem de oradaki terör kaynaklarının tamamı Türkiye için hedeftir." şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı esnasında verilen arada basın açıklamasında bulundu.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Bugüne kadar seçim süreci büyük bir demokratik olgunluk içinde geçmektedir. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmış değildir." dedi.

"Ramazan Bayramı'nda idari tatil söz konusu değil"

Bozdağ, "Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumunun söz konusu olmadığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz de maaşlarını alacaktır. Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri bayram ikramiyelerini 7 Haziran'da, SSK emeklileri 8 Haziran'da alabilecek." ifadelerini kulandı.

"Umarız ki ABD mutabakatın gereğini yerine getirir"

Münbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasının onaylanmasına ilişkin Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bütün bunların hepsi bir takvim çerçevesinde uygulamaya konulacaktır. Hepsi de takvime bağlanmış durumdadır. Umarız ki müttefikimiz ABD, aramızdaki bu ön mutabakat çerçevesinde alınan kararların birlikte hayata geçirilmesi konusunda mutabakatın gereğini yerine getirir."

 

Etiketler: Türkiye, Kandil, toplantı, açıklama
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