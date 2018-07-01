Bekir Bozdağ Polatlı'daki cinayetle ilgili konuştu: Cezaların artırılması konusunda adımlar atılacak

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Eylül Yağlıkara'nın (8) öldürülmesine ilişkin "Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağız. Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız. Cezaların artırılması konusunda adımlar atılacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde AKP İlçe Teşkilatı'nı ziyaret edip, partililere teşekkür etti. Burada konuşan Bozdağ, cinsel istismar konusunda alınacak tedbirlere değindi. Bozdağ, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Öncelikle bu çok büyük bir vahşet. Bu cinayeti işleyen bir insan da olsa insanlıktan nasibini almamış birisi. Vahşice bir cinayet. Hükümet olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip, cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce de açıklamıştık. Ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Bu insanlığı utandıran, insanlıktan nasibini almayan bu tür kişilerin toplum içerisinde toplum ve insanlar için daha fazla tehdit ve tehlike arz etmemesi için ayrıca önleyici tedbirleri de artıracağımızı bir kez daha ifade etmek isterim. Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız, kararlı adımları devreye sokacağız. Cezaların artırılması konusunda da gene dediğim gibi adımlar atılacaktır. Esasında Adalet Bakanlığı'mız bu konuda bir taslak hazırlamıştı. Bakanlar Kurulu'muza da sunulmuştu. Ben de sözcü olarak bu taslakla ilgili kamuoyuna bilgi aktarmıştım; ancak maalesef erken seçim nedeniyle bu tasarı yasalaşamadı. Yeni dönemde Meclis'imiz, inşallah bu tasarıyı daha doğrusu teklif olacak bundan sonra bu teklifi hızla yasalaştıracaktır."