Beklenen kar İstanbul'da şehri kapladı

İstanbul'da gece boyunca etkili olan kar, şehri kapladı. İDO, bazı seferlerini iptal etti. Uçuşlarda iptal ve gecikmeler oldu. TEM'de yoğun karı nedeniyle birçok otomobil mahsur kaldı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü TEM Otoyolu'nda mahsur kaldı. Atatürk Havalimanı'da yapılacak uçuşlarda iptal ve gecikmeler oldu. Bunun üzerine bazı yolcular havalimanında mahsur kaldı. İstanbul Deniz Otobüsü (İDO)'nun bazı seferleri de iptal edildi.

İSTANBUL'DA SON DURUM

Ancak şu saat itibarıyla İstanbul'da ana yollar açık. Ancak ara yollar ve sokaklarda durum tam tersi. Yolları açmak için 10 bin ton tuz kullanılıyor. AKOM'da kriz masası oluşturuldu. 7 bin personel ve bin 345 araç karla mücadele ediyor.

TEM'DE ARAÇLARINI BIRAKIP GİTTİLER

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırarak sürdürdü. Gece saatlerinde tipi olarak etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler TEM Otoyolu'nda ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun trafikte ilerleyemeyen sürücüler çareyi otomobillerini yol kenarında bırakmakta buldu. Yol kenarlarına bırakılan otomobiller kar altında kaldı. Kar altında kalan otomobillerin kaportalarında buz saçaklarının oluştuğu görüldü.

BELEDİYE İÇİN TUZ TAŞIYAN SÜRÜCÜ DE YOLDA KALDI

Yoğun kar yağışı altında ilerlemek isteyen sürücüler ise buz tutan yolda otomobilleriyle savrularak ilerledi. Kış çalışmaları için tuz taşıyan bir hafriyat kamyonu sürücüsü yolda kalırken yaşanan duruma tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için tuz taşıdığını ancak yolların yeteri kadar tuzlanmadığını ifade eden sürücü," Biz Büyükşehire hizmet ediyoruz ancak Büyükşehir yollara hizmet etmiyor. Biz tuz taşıyoruz Büyükşehire. Ancak taşıdığımız tuzları demek ki yollara dökmüyorlar. Baksanıza kaldık yolda. Yollara dökülmesi için tuz taşıyan araç yolda kaldı. Yaklaşık yarım saattir kurtarılmayı bekliyoruz" diye konuştu.

SAYISIZ SEFER İPTAL OLDU, YOLCULAR MAHSUR KALDI

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Yeşilköy Havalimanı'nda bir çok uçak seferleri iptal oldu. İptal olan sefer nedeniyle bazı yolcular otellere yönlendirilirken bazıları geceyi terminaldeki banklarda ve yerlerde uyuyarak geçirdi. Türk Hava Yolları (THY) yolcularına battaniye, sandviç ve içecek dağıtırken yolcularına bir kısmını da otellere yerleştirildi. Kalan yolcular battaniyelere sarılarak uyudu.

Bu arada THY otel desk ve satış ofisi önünde uzun kuyruklar oluştu. Yolculardan Arif Yüksel "Mekke'den Stuttgart'a gitmek üzere aktarmalı olarak İstanbul'a geldik. 18.50'de uçak hareket edecekti fakat uçağın içerisine geçtik yemek vermediler. 15 dakikada bir kalkacağız diye anons yaptılar ama uçamadık. Net olarak 4,5 saat uçakta kaldık. Hangi otelde kalacağımız belli değil, kendi başımıza kaldık burada" dedi.

DHMİ KARLA MÜCADELE EDİYOR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri gece boyu pistleri açık tutabilmek için yoğun çaba sarf ederken, uçaklara anti-icing olarak adlandırılan buzlanmayı önleyici sıvı sıkılma işlemi gerçekleştirildi.