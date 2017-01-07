"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Beklenen kar İstanbul'da şehri kapladı

07 Ocak 2017, Cumartesi 08:45
İstanbul'da gece boyunca etkili olan kar, şehri kapladı. İDO, bazı seferlerini iptal etti. Uçuşlarda iptal ve gecikmeler oldu. TEM'de yoğun karı nedeniyle birçok otomobil mahsur kaldı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü TEM Otoyolu'nda mahsur kaldı. Atatürk Havalimanı'da yapılacak uçuşlarda iptal ve gecikmeler oldu. Bunun üzerine bazı yolcular havalimanında mahsur kaldı. İstanbul Deniz Otobüsü (İDO)'nun bazı seferleri de iptal edildi.

İSTANBUL'DA SON DURUM

Ancak şu saat itibarıyla İstanbul'da ana yollar açık. Ancak ara yollar ve sokaklarda durum tam tersi. Yolları açmak için 10 bin ton tuz kullanılıyor. AKOM'da kriz masası oluşturuldu. 7 bin personel ve bin 345 araç karla mücadele ediyor.

TEM'DE ARAÇLARINI BIRAKIP GİTTİLER

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırarak sürdürdü. Gece saatlerinde tipi olarak etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler TEM Otoyolu'nda ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun trafikte ilerleyemeyen sürücüler çareyi otomobillerini yol kenarında bırakmakta buldu. Yol kenarlarına bırakılan otomobiller kar altında kaldı. Kar altında kalan otomobillerin kaportalarında buz saçaklarının oluştuğu görüldü.

BELEDİYE İÇİN TUZ TAŞIYAN SÜRÜCÜ DE YOLDA KALDI

Yoğun kar yağışı altında ilerlemek isteyen sürücüler ise buz tutan yolda otomobilleriyle savrularak ilerledi. Kış çalışmaları için tuz taşıyan bir hafriyat kamyonu sürücüsü yolda kalırken yaşanan duruma tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için tuz taşıdığını ancak yolların yeteri kadar tuzlanmadığını ifade eden sürücü," Biz Büyükşehire hizmet ediyoruz ancak Büyükşehir yollara hizmet etmiyor. Biz tuz taşıyoruz Büyükşehire. Ancak taşıdığımız tuzları demek ki yollara dökmüyorlar. Baksanıza kaldık yolda. Yollara dökülmesi için tuz taşıyan araç yolda kaldı. Yaklaşık yarım saattir kurtarılmayı bekliyoruz" diye konuştu.

SAYISIZ SEFER İPTAL OLDU, YOLCULAR MAHSUR KALDI

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Yeşilköy Havalimanı'nda bir çok uçak seferleri iptal oldu. İptal olan sefer nedeniyle bazı yolcular otellere yönlendirilirken bazıları geceyi terminaldeki banklarda ve yerlerde uyuyarak geçirdi. Türk Hava Yolları (THY) yolcularına battaniye, sandviç ve içecek dağıtırken yolcularına bir kısmını da otellere yerleştirildi. Kalan yolcular battaniyelere sarılarak uyudu.

Bu arada THY otel desk ve satış ofisi önünde uzun kuyruklar oluştu. Yolculardan Arif Yüksel "Mekke'den Stuttgart'a gitmek üzere aktarmalı olarak İstanbul'a geldik. 18.50'de uçak hareket edecekti fakat uçağın içerisine geçtik yemek vermediler. 15 dakikada bir kalkacağız diye anons yaptılar ama uçamadık. Net olarak 4,5 saat uçakta kaldık. Hangi otelde kalacağımız belli değil, kendi başımıza kaldık burada" dedi.

DHMİ KARLA MÜCADELE EDİYOR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri gece boyu pistleri açık tutabilmek için yoğun çaba sarf ederken, uçaklara anti-icing olarak adlandırılan buzlanmayı önleyici sıvı sıkılma işlemi gerçekleştirildi.

DHA

Okunma Sayısı: 455
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Adalete sahip çıkan yenilmez

    Demokrasi ışığının yandığı gün...

    ''Musul kurtarıldıktan sonra Türkiye ile petrol boru hattı açacağız''

    2'si canlı bomba 5 terörist yakalandı!

    Şehit mübaşirin cenazesinde yürek yakan görüntü

    15 Temmuz'da 'kahraman' ilan edilmişti, dün KHK ile ihraç edildi

    Avrupa’ya kaçmak için organlarını satıyorlar

    Silah arkadaşlarına son veda

    Önce inceleme, sonra vatandaşlık

    Şehit Sekin son kez baba ocağında

    Kahraman polisin adı yaşadığı sokağa verildi

    Sokak hayvanlarını sakın unutmayın!

    Beşiktaş saldırılarıyla ilgili 10 tutuklama

    Yeni KHK ile 8 spor kulübü kapatıldı

    THY 500 seferini iptal etti

    Ban Ki-moon’dan İhsanoğlu’na veda mesajı

    Çok sayıda sürücü TEM'de mahsur kaldı

    Beklenen kar İstanbul'da şehri kapladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O davadaki savunmamız
    Genel

    Adalete sahip çıkan yenilmez
    Risale-i Nur'dan

    Kar tanelerine binen melekler İlâhî sanatı alkışlıyor
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Âlem-i Berzah ve Risale-i Nur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Günün Osmanlıca Vecizesi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Hiç bir şey göründüğü gibi değil
    Mehmet KARA

    Soruşturma komisyonu kurulmalı
    Faruk ÇAKIR

    İstanbul’a kar yağdığına göre...
    Misbah ERATİLLA

    Binbaşı Asım Önerdem ve Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.