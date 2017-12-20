'Beklentimiz, en fazla destekle kabul edilmesidir'

Dışişleri Bakanlığı, yarın BM Genel Kurulunun "Acil" toplantıya çağrılacağını belirterek, "Beklentimiz, ABD kararının geçersizliğinin teyidi ile Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması yönündeki bir kararın kabul edilmesidir." değerlendirmesini yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs konusunda BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan karar tasarısının ABD'nin vetosu sonucunda kabul edilmediği hatırlatıldı.

Bunun üzerine İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İstanbul Olağanüstü Zirve kararları ışığında BM Genel Kurulunun "Acil Özel Oturum"la toplanmasını teminen Türkiye'nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisinin başkanlık ettiği İİT ve Arap Ligi üyelerinden oluşan bir heyetin BM Genel Kurul Başkanını ziyaret ettiği ve Genel Kurulu "Barış için Birlik" kararı çerçevesinde acil özel oturuma çağırması için talepte bulunduğu kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bu girişimimiz neticesinde Genel Kurul Başkanı, 21 Aralık Perşembe günü Genel Kurulu 'Acil Özel Oturum'la toplantıya çağıracağını üye devletlere bildirmiştir. Sayın Bakanımızın Filistin Dışişleri Bakanı ile katılacağı BM Genel Kurulu Acil Özel Oturumu'ndan beklentimiz, ABD kararının geçersizliğinin teyidi ile Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün korunması yönündeki bir kararın mümkün olan en fazla destekle kabul edilmesidir."