Belçika hükümeti Ulu Cami’ye el koydu

Belçika, 99 yıllığına Suudi Arabistan’a tahsis ettiği Brüksel Ulu Cami’ye el koydu. Caminin artık Belçika hükümetince yönetileceği açıklandı.

Belçika Hükümeti, 1967 yılında imzalanan bir enerji anlaşması karşılığında Brüksel Ulu Cami’yi kira ödemeden 99 yıllığına Suudi Arabistan’a tahsis eden anlaşmayı feshettiğini duyurdu. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, Belçika Hükümeti’nin Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmayı feshetme kararı aldığını, caminin artık Belçika hükümeti tarafından kontrol edileceğini belirtti. RADİKALİZMLE MÜCADELE Jambon, İslam eğitiminde yabancı ülkelerin müdahalesini azaltmayı amaçladıklarını belirterek sosyal medya hesabından “Bu şekilde Selefi ve şiddet içeren aşırılıklarla mücadele etmiş oluyoruz” açıklamasını yaptı. Belçika Adalet Bakanı Koen Geens de caminin ülke genelinde Müslüman toplumları temsil eden Belçika İslam Koordinasyon Kurulu’na tahsis edileceğini açıkladı. İMAMIN OTURUM İZNİ İPTAL EDİLMİŞTİ Geçen yıl ekim ayında Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, Brüksel Ulu Cami’nin Suudi imamının oturum iznini iptal ettiğini açıklamış ve sınır dışı sürecini başlatmıştı. Din adamıyla ilgili değerlendirmede bulunan Francken, “İmamın Selefi olduğu, radikalleştiği, toplumumuz ve ulusal güvenliğimize tehdit oluşturduğuna dair oldukça net işaretler var” demişti. AA

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