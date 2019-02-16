Belirttiği adreste oturmayan 91 bin seçmenin kaydı donduruldu

Beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenerek kaydı dondurulan seçmen sayısının 91 bin 93 olduğu açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimleriyle ilgili ellerindeki son verileri paylaştı. YSK Başkanı Sadi Güven, vatandaşların, oy kullandıkları sandıktan çıkan sonucun ıslak imzalı tutanağını, bu sandığın ilçe ve il birleştirmesini Türkiye geneline kadar YSK sitesinden kontrol edebileceğini belirterek, "Vatandaşlarımız bunları kontrol etsin. Herkes kolay erişebilsin diye sistem basitleşti, şimdi daha kolay görülüyor. Herkes kendi oy kullandığı sandıktan çıkan sonuca baksa spekülasyonlar ortadan kalkar." dedi.

Güven, yaptığı açıklamada, seçim süreciyle ilgili bilgi verdi. Seçim iş ve işlemlerini yürütmek üzere 16 Şubat 1950 tarihli Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile kurulan YSK'nin bugün 69. yaşını kutladığını anımsatan Güven, kurumun 69 yıldır seçimlerin düzen içinde yapılması amacıyla çalıştığını kaydetti.

Sadi Güven, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinin ön hazırlıklarını tamamladıklarını, bugün itibarıyla Türkiye'de mevcut seçmen sayısının 57 milyon 58 bin 636 olduğunu bildirdi.

Kaydı dondurulan seçmen sayısı

Yapılan tahkikat sonucu beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulduğunu hatırlatan Güven, bu durumda olup kaydı dondurulan seçmen sayısının 91 bin 93 olduğunu bildirdi.

Seçim güvenliği için ıslak imzalı tutanakların kontrolü

Anayasa'nın 79. maddesinin YSK'ye seçimlerin düzen içinde yönetimiyle ilgili görev verdiğini söyleyen Güven, seçim güvenliğinde ise en önemli konunun, oy kullanılan sandıklardaki ıslak imzalı tutanakların eş zamanlı olarak YSK'nin internet sitesinde görüntülenebilmesi olduğunu vurguladı.

"Seçimlerde yarışan da seçimleri yapan da siyasi partiler." diyen Güven, partilerin sandığa sahip çıkmasını istedi. Sandık başında memur üye ile başkan dışında, o seçim bölgesinde son milletvekili seçiminde en çok oyu alan beş siyasi parti temsilcisinin görev aldığını anımsatan Güven, vatandaşların oylarını kullandıkları sandıkta seçim sonunda tutulan sayım döküm cetvelinin, kare kodlu olarak ilçe seçim kurulu tarafından tarandıktan sonra ilçe birleştirme tutanaklarıyla siyasi partilerle eş zamanlı olarak YSK'ye gönderildiğini anlattı.