BEM-BİR-SEN’in kararı yargıdan döndü

BEM-BİR-SEN, İSKİ Şubesi ile ilgili çeşitli iddialarla yine gündemde.

İddialara göre BEM-BİR-SEN Genel Merkezi, seçimle işbaşına gelen İSKİ Şubesi’ni çeşitli isnatlarla görevden aldı. Şube yöneticileri ise bu kararı yargıya taşıdı ve mahkeme, şube yöneticileri lehine karar verdi. Karar Yargıtay tarafından da onandı. Bu karar üzerine, mağdur edilen şube yönetimini yeniden görevine iade etmek durumunda kalan BEM-BİR-SEN Genel Merkezi, bunu yapmamak için İSKİ Şubesi’ni kapatma yoluna gitti. Sendika Genel Merkezi’nin aldığı bu karar da yargıdan döndü ve açılan karşı davada ihtiyati tedbir kararı verildi. Bu kararın ardından seçimle işbaşına gelen İSKİ Şube yönetiminin görevine iade edilip edilmeyeceği ise merak konusu. İstanbul – Yeni Asya

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