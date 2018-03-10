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10 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'Ben hiçbir şekilde sevinçli değilim'

10 Mart 2018, Cumartesi 09:48
Cumhuriyet Davası’nın 6. duruşmasında gazeteci Ahmet Şık ve Murat Sabuncu’nun tahliye edilmesine karar verildi. Tahliye kararı sonrası Ahmet Şık yaptığı ilk açıklamada davada tek tutuklu kalan Akın Atalay tahliye edilmedikçe sevinmeyeceğini söyledi.

Şık’ın, serbest kalmasının ardından yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

‘BEN HİÇBİR ŞEKİLDE SEVİNÇLİ DEĞİLİM’

“Ana akım medyada çalışan arkadaşlar zahmet etmesinler. Buradaki emekçilere herhangi bir şey söylemiyorum ama nasılsa söylediklerimiz yayınlanmayacak. Üzerinize alınmayın size yönelik bir şey değil. Herkese çok teşekkür ediyorum. Avukatlarıma, gazeteci arkadaşlarıma, elbette Cumhuriyet gazetesine. Açıkçası inanan herkese çok teşekkür ediyorum. Şunun altını net olarak çiziyorum, ben hiçbir şekilde sevinçli değilim. Akın Atalay bu komplonun son tutuklusu olarak içerideyken sizlerin de sevinmesi istemiyorum. Öfkeli olmanızı tercih ediyorum. Çünkü öfke bizi ayakta tutacak, umudumuzu da öfkemizi de bileceğiz. Bunu yapmazsak saçma sapan şeylere sevinmeye devam edeceğiz. Bugün sevineceğimiz bir gün değil. Ben altı yıl önce yine bir mart ayında buradan çıkmıştım. Bu gün yine bir mart ayı. O günden bugüne değişen tek şey, faşizmin sahibinin ortaklarından birinin değişmesidir. Ama bu ülkede sevineceğimiz gün gelecek. Çünkü bu mafya saltanatının biteceğini ben size garanti ediyorum. Hakikate inanan herkes bilsin ki bu mafya saltanatı hak ettiği yere gidecek. İşte biz o gün sevineceğiz.”

‘BİZ DIŞARIDAYSAK, DAYANIŞMA SAYESİNDE DIŞARIDAYIZ’

Murat Sabuncu ise şu açıklamayı yaptı:

“Düşünce ve fikir özgürlüğünden cezaevinde sadece biz yoktuk. Hâlâ gazeteciler, avukatlar, milletvekilleri ve hak savunucuları cezaevinde. Biz dışarı çıktık diye Türkiye’nin problemleri çözülmedi, bizim gazeteler, gazeteciler olarak görevimiz bu hak mücadelesinde haberciler olarak, daha önce yaptığımız gibi korkusuzca bu işi yapmaya devam etmek. Cumhuriyet gazetesi bunu yaptı bugüne kadar. Ama lütfen şunu kimse unutmasın biz dışarıdaysak dayanışma sayesinde dışarıdayız. Meslektaşlarımızın, avukatlarımızın, bizim için her hafta nöbet tutan insanların sayesinde dışarıdayız ve bu dayanışmanın neleri başarabileceğini hep beraber gördük. Canımız yanıyor, pek çok arkadaşımızla birlikte Akın Atalay cezaevinde. Akın Atalay Cumhuriyet gazetesi bağımsız bir gazete olarak devam etsin diye; 25 yıl bu bağımsızlığı sürdürebilmek için vakıf yöneticiliği yaptı. Bugün onun doğum günü, onun doğum gününü de kutluyorum ve umut ediyorum ki en kısa zamanda onu da yanımıza alacağız ve Cumhuriyet her zaman olduğu gibi, kurulduğu günden beri olduğu gibi bağımsız gazetecilik yapmaya devam edecek.”

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