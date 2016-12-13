İstanbul Beşiktaş'ta Cumartesi günü gerçekleşen bombalı terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan 26 aylık Tugay Can Kızılırmak, Ankara’dan gözyaşlarıyla uğurlandı.

Şehit polis memuru Tugay Can Kızılırmak, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı.

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Meclis eski Başkanı Cemil Çiçek, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, milletvekilleri, şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

TAZİYE KABUL ETMEDİLER

Ayakta durmakta zorlanan şehidin eşi Dilek Kızılırmak, taziyeleri kabul etmek istemediğini belirterek, yanlarına hiçbir siyasi ve bürokratın gelmesini istemedi, sadece eşinin görev arkadaşlarının taziyesini kabul eti. Şehidin babası Osman, annesi Ayşe ve kardeşi Recep Kızılırmak törende ayakta durmakta güçlük çekti.

Şehidin naaşı polis tören mangasının omuzlarında götürülürken henüz 2 aylık eşi Dilek Kızılırmak'ın " Benim canımı benden neden aldınız, ne istediniz bizden?" sözleri törene katılanların yüreklerini dağladı.

Şehidin annesi Ayşe Kızılırmak'da ağıtlar yakarak, "Ciğer paremi benden neden aldınız, alamazsınız, neden, neden? Neden hala şehit veriyoruz. Kim verecek bunların hesabını bize" şeklinde feryat etti.

Kızılırmak'ın aile yakınları, şehidin iki yıl önce göreve başladığını ve Ankara’ya tayini çıktığı için eşyalarını topladığını ancak taşınmasına 5 gün kala şehit olduğunu söyledi.