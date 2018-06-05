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6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Beraat etti: 'Dileğim, adaletin mağdur tüm vatandaşlarımız için de bir an önce tecelli etmesi'

05 Haziran 2018, Salı 22:19
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Kent Medya Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Poyraz, Gülen Hareketi üyesi olduğu ididasıyla 15 yıla kadar ağır hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Poyraz, beraatinin ardından yaptığı açıklamada, "Beni şahsen tanıyan herkesin ve Bodrum'da 18 yıldır yayın organlarımızı takip eden izleyecilerimizin hiçbir zaman itibar etmediği bu iddiaların, Türk adaleti tarafından da tescil edilmesi kamuoyu vicdanı açısından sevindirici bir durum" dedi.

Bodrum tek yerel televizyonu Kent TV'nin de bünyesinde bulunduğu Kent Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Poyraz hakkında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Bodrum Sanayici İşadamları Derneği'nin (BOSİAD) üyesi olduğu gerekçesiyle, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülen Hareketi üyesi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Poyraz, 26 Temmuz 2016'da gözaltına alınıp, tutuklama talebiyle Bodrum Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, Poyraz'ı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Savcılığın yaptığı itiraz üzerine 15 Ağustos 2016 tarihinde tekrar gözaltına alınan Poyraz, 25 gün Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu kaldı.

Bu sırada değişen soruşturma savcısının mütalaası üzerine Bodrum Sulh Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla Poyraz, tahliye edildi.

Poyraz, hakkında  Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar ağır hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın 6'ıncı duruşması, dün yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık Poyraz ve avukatı katıldı.

Savcı, Poyraz'ın beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, savcının talebini yerinde bulup, oybirliği ile Poyraz'ın beraatine karar verdi.

Kent Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Oğuz Poyraz beraatinin ardından yaptığı açıklamada, adaletin tecelli ettiğini belirtip, "50 yıllık bir ömür ve 25 yıllık yayıncılık hayatının her anında demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, anayasaya ve kanunlara bağlı, dünya görüşü ve yaşam tarzı itibariyle tüm Bodrum'un gözü önünde olan bir insan olarak, böyle bir suçlamaya maruz kalmak çok düşündürücü ve üzücü bir durum. Ancak masumiyetin verdiği rahatlıkla en başından beri hep, kaotik ve olağanüstü dönemlerde yapılan bu yanlışlığın eninde sonunda anlaşılacağına ve adaletin mutlaka tecelli edeceğine inancımı hiç kaybetmedim. Beni şahsen tanıyan herkesin ve Bodrum'da 18 yıldır yayın organlarımızı takip eden izleyecilerimizin hiçbir zaman itibar etmediği bu iddiaların, Türk adaleti tarafından da tescil edilmesi kamuoyu vicdanı açısından sevindirici bir durum tabii ki. Dileğim, adaletin mağdur tüm vatandaşlarımız için de bir an önce tecelli eder hale gelmesi ve gerçek suçlularla masum insanların en başından ayrıldığı, bu tür acı süreçlerin yaşanmadığı demokratik hukuk devleti normlarına bir an önce ulaşmamızdır. Unutulmasın ki adaletin olmadığı bir ülkede hiç kimse gerçek anlamda güvende değildir" dedi.

DHA

Etiketler: muğla, medya, mahkeme, dava, oğuz poyraz
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