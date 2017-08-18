Beraber silindiler bu yollarda

AKP’nin Kurucular Kurulu üyesi sıfatıyla partinin kuruluşunu gerçekleştiren 74 üyenin bir kısmının ve tabii üye kabul edilen ilk milletvekillerinden pek çok ismin partinin internet sitesinden çıkarıldığı anlaşıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 14 Ağustos 2001 tarihli kuruluşunda aktif olarak yer alan ve “Millî Görüş” geleneğinin yanında birçok farklı temsilden gelen isimlerin partinin internet sitesindeki “Kurucu Üyeler” kısmından kaldırıldığı anlaşıldı. Aralarında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Bülent Arınç ve AKP’nin kuruluşunda önemli görevler üstlenerek başbakan yardımcılığı yapmış Ertuğrul Yalçınbayır ve AKP’nin ilk dışişleri bakanı Yaşar Yakış ile partinin ilk milli eğitim bakanı olarak görev yapmış ve daha sonra da AKP sözcülüğünü üstlenmiş olan Hüseyin Çelik’in de aralarında bulunduğu isimler partinin kurumsal hafızasından silinmek isteniyor. AKP’nin kuruluşunda milletvekilleri kurucu listesine alınmadığından Abdullah Gül, Bülent Arınç, Abdüllatif Şener, Ertuğrul Yalçınbayır, Hüseyin Çelik gibi isimler partinin Kurucular Kurulunda yer almamış ve partinin kurucu üyeleri arasında yer almayan diğer milletvekilleriyle birlikte doğal üye kabul edilmişti. Bununla birlikte Abdullah Gül’ün ismi daha sonra kurucu üyelere eklenmesine rağmen Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından çıkarılmış ve partinin internet sitesinde bir daha kendisiyle ilgili bir bilgiye de yer verilmemişti. 14 Ağustos 2001 yılında kurulan AKP’nin kuruluşunda yer alan fakat daha sonra 74 kişilik “Kurucu Üyeler” listesinden çıkarılan birçok isim bulunuyor. Bu isimler AKP’nin güncel internet sitesinde artık yer almıyor.

Kepez eski belediye başkanı Erdal Öner; AKP’nin Alevi kurucularından Hüseyin Tuğcu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski APK (araştırma, planlama, koordinasyon) Daire Başkanı Mete Doğruer; Recep Tayyip Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı ve uzun yıllar partinin genel sekreterliğini yürütmüş ve içişleri bakanlığı yapmış olan İdris Naim Şahin; Bursa siyasetinin önemli isimlerinden Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi profesörlerinden İsmail Tatlıoğlu; Sanayici Mehmet Gazioğlu, Marmara Üniversitesi profesörlerinden Mehmet Nail Berzek, 22 Temmuz seçimlerinde kendisini Yozgat 4’üncü sıradan aday gösterdiği için partisine küsen Mehmet Yaşar Öztürk; Giresun, Bolu, Isparta, Kastamonu valilikleri yapan ve AKP kuruculuğu için 10 Ağustos 2001’de emekli olan ve 2012 yılında ölen eski Danıştay üyesi Nur Doğan Topaloğlu ile emekli diplomat ve AKP’nin ilk dışişleri bakanı olarak görev yapan Yaşar Yakış bu isimlerden bazıları... Ankara

Ali Babacan da gözden çıkarıldı

AKP hükümetlerinde ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan ve kendisine teslim edilen ekonomi kaptanlığını başarıyla idare eden AKP milletvekili Ali Babacan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ters düşen görüş ve açıklamaları nedeniyle AKP saflarından örtülü biçimde de olsa dışlanmış durumda. Özellikle Merkez Bankası ve faiz tartışmaları üzerine açıklamalarıyla hedef haline gelen Babacan, Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın faiz politikası ile bankanın o dönemki başkanı Erdem Başçı yönetimini ağır sözlerle eleştirdiği günlerde verdiği demeçlerle, bu tartışmalara bağlı olarak Tükiye’nin büyük ekonomi kayıplara uğradığını, kendi skalasındaki ülkeler arasında borçlanma faizi artan tek ülkenin de Türkiye olduğu yönündeki açıklamalarıyla hedef haline gelmişti. Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde yeniden milletvekili seçilen Babacan, Davutoğlu tarafından tekrak göreve getirilmek istenmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kabul ettirilememişti.

HABER: MELİH TEKİN