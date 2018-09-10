Berberoğlu'nun talebine Yargıtay'dan ret

Durdurulan MİT TIR'larına ilişkin görüntüleri eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle hapis cezası alan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun “yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle davanın durması” talebine Yargıtay'dan ret geldi. Gazetecinin "Yasama dokunulmazlığı nedeniyle davanın durması” talebinin reddine yaptığı itiraz Yargıtay 17. Ceza Dairesi tarafından reddedildi.

24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili olan Berberoğlu, hakkındaki 5 yıl 10 ay hapis cezasının durdurulmasını istemişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi “yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle davanın durması” talebini reddedince Berberoğlu'nun avukatları bu karara itiraz ederek olayı bir üst daireye taşımıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve hapis cezasına çarptırılan Berberoğlu hakkındaki dosyanın esas incelemesini ise henüz yapmadı. Daire, Berberoğlu'nun tahliyesine karar verilmesi istemini, dosyanın esas incelemesi sırasında değerlendirecek. Euronews Türkçe

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