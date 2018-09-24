Bereketli topraklar sahipsiz

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bereketli toprakların boş kaldığını belirtti ve ‘gençleri tarımsal üretime teşvik etmek için projeler geliştirilmeli’ dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tarımsal üretimin ülke ekonomisi için önemine işaret ederek, Türkiye’de her 3 kişiden 1’inin tarımsal faaliyette bulunduğunu söyledi. Köye dönüş projelerinin artırılması gerektiğini belirten Palandöken, “Bugün tarımsal üretimde en önemli kalemlerin birçoğunda ithalat yapıyoruz. Bunu ihracata çevirecek güce ve kaynağa sahibiz. Döviz kurlarının yükselmesiyle ithal edilen ürünlerin de fiyatı arttı. Dolayısıyla üretici, projelerle desteklenmeli ki üretim artsın” dedi. Palandöken, Türkiye’de tarım ve hayvancılık yapılan her bölgenin değerli olduğunun altını çizerek, bu değerin destek olarak geri yansıması gerektiğini vurguladı.

Yeni paketler hazırlanmalı

Palandöken, gençleri tarımsal üretime teşvik etmek ve halihazırda köyünde bulunan çiftçileri yerinde tutmak için projeler geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Geçen yıl sonu itibarıyla ülkemizin nüfusu son 10 yılda yüzde 14,4 artarken köy nüfusu yüzde 71 azaldı. Bu düşüş tarım ve hayvancılıkta bir düşüşe doğrudan etki eder. 2016-2018 yıllarında geçerli olacak genç çiftçi destekleme projeleri bundan sonraki yıllar için de yenilenmeli. Bunun yanı sıra yaş sınırı maddesi olmayan teşvik paketleri de hazırlanmalı. Köyüne dönmek isteyen 50 yaşındaki vatandaşımız da yaş sınırına takılmadan bu destek paketlerinden faydalanabilmeli. Tarımsal üretimi artıracak her türlü destek, ekonomiye destek olacaktır. Tarım ve hayvancılıkta dünya üzerinde en bereketli topraklara sahibiz. Bunun değerini bilmek için tarımda ithalatı bitirecek üretim seviyesine çıkmalıyız.”