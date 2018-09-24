"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Bereketli topraklar sahipsiz

24 Eylül 2018, Pazartesi 22:56
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bereketli toprakların boş kaldığını belirtti ve ‘gençleri tarımsal üretime teşvik etmek için projeler geliştirilmeli’ dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tarımsal üretimin ülke ekonomisi için önemine işaret ederek, Türkiye’de her 3 kişiden 1’inin tarımsal faaliyette bulunduğunu söyledi. Köye dönüş projelerinin artırılması gerektiğini belirten Palandöken, “Bugün tarımsal üretimde en önemli kalemlerin birçoğunda ithalat yapıyoruz. Bunu ihracata çevirecek güce ve kaynağa sahibiz. Döviz kurlarının yükselmesiyle ithal edilen ürünlerin de fiyatı arttı. Dolayısıyla üretici, projelerle desteklenmeli ki üretim artsın” dedi. Palandöken, Türkiye’de tarım ve hayvancılık yapılan her bölgenin değerli olduğunun altını çizerek, bu değerin destek olarak geri yansıması gerektiğini vurguladı.

Yeni paketler hazırlanmalı

Palandöken, gençleri tarımsal üretime teşvik etmek ve halihazırda köyünde bulunan çiftçileri yerinde tutmak için projeler geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Geçen yıl sonu itibarıyla ülkemizin nüfusu son 10 yılda yüzde 14,4 artarken köy nüfusu yüzde 71 azaldı. Bu düşüş tarım ve hayvancılıkta bir düşüşe doğrudan etki eder. 2016-2018 yıllarında geçerli olacak genç çiftçi destekleme projeleri bundan sonraki yıllar için de yenilenmeli. Bunun yanı sıra yaş sınırı maddesi olmayan teşvik paketleri de hazırlanmalı. Köyüne dönmek isteyen 50 yaşındaki vatandaşımız da yaş sınırına takılmadan bu destek paketlerinden faydalanabilmeli. Tarımsal üretimi artıracak her türlü destek, ekonomiye destek olacaktır. Tarım ve hayvancılıkta dünya üzerinde en bereketli topraklara sahibiz. Bunun değerini bilmek için tarımda ithalatı bitirecek üretim seviyesine çıkmalıyız.”

AA

Etiketler: tesk, palandöken, tarım
Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Okul korkusunu yenmek ekip işidir

    Af teklifi mecliste

    Bereketli topraklar sahipsiz

    Kadıköy'de beraberlik

    Yine İsrail'i işaret etti

    İnternetten yayına MİT izni şartı

    Okul polisi uygulamasında yeni talep: Silahla gezmesinler

    Ücretli öğretmenlik tartışmaları bitmiyor

    Online para işlemlerinde dikkat!

    Sporda altın hafta: 68 madalya kazandık

    'Görüşmenin hiçbir etkisi olmayacak'

    ''Şu berbat gerçeğin altını çizmek istiyorum diyorum''

    Hollanda ile yeni dönem: Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet, Türkiye'ye geldi

    Yusuf Nazik tutuklandı

    Barışçıl gösterilere çok sert müdahale: Bir Filistinli daha şehit oldu

    Gazetelerde işten çıkarmalar artabilir

    Otomotivde büyük daralma

    UNICEF: Trablus'ta 500 bin çocuk doğrudan tehdit altında

    Müslüman olan Norveçli sayısı artıyor: 'Okuyarak, araştırarak İslam'ı seçiyorlar'

    9 yaşındaki Sedanur soruşturmasında yayın yasağı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Zulme rıza zulümdür
    Genel

    Af teklifi mecliste
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ders kitaplarında Atatürkçülüğe tamgaz devam
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan GÜLER

    “Din adına baskı ve zulüm dine ve diyanete zarar verir”
    Ali FERŞADOĞLU

    Din var oldukça cemaatler de yok edilemez!
    Ahmet BATTAL

    Kayıp hafızalar ve dosyaları
    Cevher İLHAN

    Faize karşı “yüksek faiz politikası!”
    Hasan GÜNEŞ

    Türkiye - ABD İlişkileri - 2: Amerikan Ambargosu ve gerilen ilişkiler
    Risale-i Nur'dan

    Kurtuluş yalnız sıdkla, doğrulukla olur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.