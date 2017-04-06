Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı’nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013’te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede öien Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık polis F.D’nin tutuklanmasına ilişkin talep reddedildi.

Berkin Elvan davası ertelendi, sanık polisin tutuklanma talebi reddedildi

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde şikayetçi avukatlarından Oya Arslan’ın sanığın bıyık ve sakalının gerçek olup olmadığının belirlenmesi için rapor aldırılmasını talep etmesi üzerine sanık F.D. "Kirli sakalla gelsem tıraş mı ettirecektiniz?" diyerek tepki gösterdi. Diğer şikayetçi avukatları da sanığın tutuklanmasını talep etti.

DURUŞMA 6 TEMMUZ’A BIRAKILDI

Mahkeme heyeti ara kararında, sanığın tutuklanmasına ilişkin talebi dosyadaki delil durumu, sanığın duruşmaları takip etmiş olması, yaptığı görev itibariyle kaçma şüphesinin bulunmaması dikkate alınarak yerinde görülmediğinden reddine karar verdi. Heyet, sanığın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek bıyığı ve saçıyla ilgili rapor aldırılması yönündeki talepleri de dosyada fotoğrafların bulunması, görüntü kayıtları, sanığın görüntü kayıtlarının yeniden aldırılmasına ilişkin hususlar dikkate alınarak reddine hükmetti. TÜBİTAK’a görüntü iyileştirilmesine dair müzekkerenin beklenmesine de karar veren heyet, duruşma sırasında taraflarca iddia ve savunma dokunulmazlığını aşan söz ve eylemlerin olup olmadığının takdir ve ifası için İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilmesini kararlaştırdı. Duruşma, 6 Temmuz tarihine bırakıldı.