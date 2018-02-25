Beş köy daha teröristlerden temizlendi: 2018 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2018 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2018 oldu. Beş köy daha teröristlerden temizlendi TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeybatısındaki Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köylerini teröristlerden temizledi.

AA

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