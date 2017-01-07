Beşiktaş saldırılarıyla ilgili 10 tutuklama

Beşiktaş’ta Vodafone Arena Stadyumu yakınlarındaki saldırılara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı.

Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu yakınlarında düzenlenen saldırılara ilişkin gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin sevk edildikleri hâkimlikte işlemleri sona erdi. Nöbetçi hâkimlik, şüphelilerden Tufan B'nin, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmaya teşebbüs", Zeki Y, Fırat K, Rıdvan D. ve Raşit B'nin, "terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak", Sercan B, Necip Y, Mete A, Hikmet Ö ve Orhan B'nin "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Hâkimlik, şüphelilerden Nazim B. ve Ünal Ü'nün, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına hükmetti.

10 Aralık’taki Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından Vodafone Arena yakınında, çevik kuvvet polislerini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda, 39’u polis 46 kişi hayatını kaybetmiş, çoğunluğu polis 238 kişi yaralanmıştı. İstanbul'daki iki saldırıyı da PKK ile aynı örgütsel bütünlük içinde hareket eden TAK üstlenmişti. PKK bağlantılı örgütün internet sitesinde yer alan üstlenmede, eş zamanlı iki saldırıda 2 örgüt mensubunun öldüğü de belirtilmişti.