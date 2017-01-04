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Beşiktaş saldırısında bir polis daha şehit oldu
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04 Ocak 2017, Çarşamba 19:41
Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki bombalı saldırıda yaralanan polis memuru Muammer Nacakoğlu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Beşiktaş saldırılarında şehit sayısı 45'e yükseldi.
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