Beşiktaş saldırısında bir polis daha şehit oldu

Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki bombalı saldırıda yaralanan polis memuru Muammer Nacakoğlu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Beşiktaş saldırılarında şehit sayısı 45'e yükseldi.

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