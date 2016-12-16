Beşiktaş'taki hain saldırıyı yapan canlı bombalardan birinin kimliği ortaya çıktı!

Canlı bomba olarak kendini patlatan eylemcinin Şanlıurfa Suruç nüfusuna kayıtlı "Erdal" kod adlı Burak Yavuz olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, olay yerinden alınan DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. İnceleme sonucu, Maçka Parkı yakınlarında kendisini patlatan canlı bombanın, Şanlıurfa Suruç nüfusuna kayıtlı, "Erdal" kod adlı 20 yaşındaki Burak Yavuz olduğu tespit edildi. 56 yaralının tedavisi devam ediyor İstanbul Valiliği, terör saldırısı sonrası hastanelerde 56 yaralının tedavisinin devam ettiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında meydana gelen saldırıda yaralananların kentteki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "10 Aralık'ta Beşiktaş ilçemizde gerçekleşen menfur terör saldırısı sonrası bugün 19.00 itibarıyla hastanelerimizde 56 yaralımızın tedavisine devam edilmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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