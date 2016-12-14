İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beşiktaş'taki hain saldırıyı düzenleyen PKK'lı 2 teröristin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Beşiktaş'taki saldırıları yapan teröristlerin kimlikleri belirlendi Beşiktaş'ta 37'si polis 44 kişinin şehit olduğu, 155 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 2 bombacının kimliği belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişinin de sorgusu devam ediyor.

Beşiktaş'taki saldırıları yapan teröristlerin kimlikleri belirlendi Polis saldırıda kullanılan bomba ile ilgili bazı ayrıntılara ulaştı. Bombada TNT ve RDX karışımı patlayıcıların kullanıldığı belirlenirken üçüncü bir kimyasal madde izine de rastlandı. Bombanın fabrikasyon yapımı olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş'taki saldırıları yapan teröristlerin kimlikleri belirlendi Saldırıda kullanılan patlayıcıları bir araya getirme kabiliyetinin üst düzey askeri personel bilgisi gerektirdiği bu nedenle bombanın yurt dışında yardım alınarak hazırlandığı ve Türkiye'ye sokulduğu değerlendiriliyor.