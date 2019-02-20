"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında istenen cezalar belli oldu

20 Şubat 2019, Çarşamba 14:00
İstanbul'da 2016'da Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit edildiği terör saldırısına ilişkin davada cumhuriyet savcısı, 5 sanığın 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını istedi.

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit edildiği, 243 kişinin de yaralandığı PKK'nın terör saldırısına ilişkin davasındaki mütalaada, 5 sanığın olayın asli faali konumunda, 21 sanığın ise bu eyleme yardım eden sıfatıyla sorumlu oldukları belirtildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinde yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısının 63 sayfalık mütalaasında, 10 Aralık 2016'da saat 19.00 sıralarında Beşiktaş'taki Vodafone Park'ta oynanan ve 20.45 sıralarında biten Beşiktaş-Bursaspor maçındaki taraftarların saat 22.10 sıralarında stadyumdan dağıldıkları belirtilerek, akabinde stadyumun arka kısmında, "eski Beleştepe" tabir edilen noktada TOMA aracının yanında, yaklaşık 40-45 kişilik taraftar grubunun güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polislerinin beklediği, saat 22.29 sıralarında yolda seyir halindeki bomba yüklü otomobilin patlatıldığı belirtildi.

Patlama sonucunda grup halinde bekleyen 39 emniyet mensubu ile oradan geçen araçlardaki 7 sivil olmak üzere toplam 46 kişinin şehit olduğu ve 208 polis memuru ile 35 sivilin yaralandığı vurgulanan mütalaada, terör örgütünün internet sitesinde 11 Aralık 2016'da yapılan açıklamayla bu saldırının sahiplenildiği kaydedildi.

''Olayın asıl faali 5 sanık''

Savcılığın mütalaasında, sanıklar Tufan Beyhan, Mehmet Emin Töre, Zozan Kutum, Gülşen Bahadır ve Eren İlhan'ın bombalı saldırı olayının asli faali konumunda oldukları değerlendirmesinde bulunuldu.

Mütalaada, 26 sanık için ‘’devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, bu sanıklar arasından Tufan Beyhan, Mehmet Emin Töre, Zozan Kutum, Gülşen Bahadır ve Eren İlhan’ın vefat eden 39’u emniyet mensubu 46 kişiyi ’’tasarlayarak bombalama suretiyle öldürme’’, "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’’ suçlarından 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanıklar Tufan Beyhan, Mehmet Emin Töre, Zozan Kutum, Gülşen Bahadır ve Eren İlhan’ın mütalaada toplam 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmiş oldu.

Savcı, Tufan Beyhan, Mehmet Emin Töre, Zozan Kutum, Gülşen Bahadır ve Eren İlhan’ın vefat eden 39’u emniyet mensubu 46 kişiyi ’’tasarlayarak bombalama suretiyle öldürme’’, tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’’ suçlarından 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mütalaada, bu 5 sanığın ‘’tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs’’, ‘’patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar verme", "patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar verme" suçlarından 4 bin 819'ar yıldan 8 bin 358'er yıla kadar hapsi istendi.

21 sanık yardım eden konumunda

Savcılık, 21 sanığın bu eyleme yardım ettiğini vurgulayarak, bu sanıklar hakkında ''tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye yardım etme", “tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme", "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse yardım etme", "patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermeye yardım etme", "patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar vermeye yardım etme" suçlarından 3 bin 828'er yıldan 5 bin 317'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.

Mütalaada, ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan toplam 26 sanığın ayrıca 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması da istendi.

Mütalaada, ayrıca 13 sanığa ‘’tehlikeli madde bulundurmak’’ suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis istenirken, tutuksuz sanık Hamit Değirmeci’nin üzerine atılı suç vasfının değiştirilmesi ihtimali, sanık Ayhan Suni’nin ise firari olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasını ve tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı talep edildi.

AA

Etiketler: istanbul, beşikaş, terör saldırısı
Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İçişleri Bakanı Soylu: Önemli olan dünyayı göç konusunda sorumluluğa çağırmak

    Polatlı Sakarya Kışlası'nda mühimmat patlaması

    Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

    Hulusi Akar ve Yaşar Güler ABD'ye gidecek

    Suriyelilerin dönüşü devam ediyor

    'İran'ın stratejisi Filistin topraklarında referandum düzenlenmesidir'

    MEB: Sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları 26 Mart'ta başlayacak

    "Gezi olayları"na ilişkin iddianame tamamlandı

    Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine saldıranların cezaları açıklandı

    "Üzerinden geçerek değerine değer katıyoruz"

    CHP'nin TBMM Başkanlığına adayı belli oldu

    İstanbul'da bir binada patlama: 1 kişi öldü

    Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında istenen cezalar belli oldu

    Mersin'den üzücü haber!

    TÜSİAD'ın yeni başkanı Kaslowski oldu

    Mısır'a idam kararının durdurulması çağrıları sonuç vermedi

    Fenerbahçe Avrupa'da kritik ve zorlu deplasmanda

    Bakan Kurum'dan 81 ile gönderilen genelgeye ilişkin açıklama

    TÜİK: Tüketici güven endeksi geriledi

    Filistin'den dünyaya İsrail uyarısı: 'Bölgeyi dini çatışmaya sürüklüyor'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Din hizmetine siyaset gölgesi düşmemeli
    Süleyman KÖSMENE

    Yasak meyveyi kim yedirdi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ekonomide iç kanama
    Genel

    Birlikte kurduk birlikte yaşatacağız
    Sebahattin YAŞAR

    Evde oturmak ama nereye kadar
    Raşit YÜCEL

    50 yıl, dile kolay!
    Mustafa ORAL

    “Nur’dan bir amca”: Mehmed Ali Çakıcı
    Risale-i Nur'dan

    İhlâsı kazanmaya mecbur ve mükellefiz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.