Beşiktaş'taki terör saldırısıyla ilgili iddianame hazırlandı

Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin öldüğü, 243 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 7'si tutuklu 10 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

AA

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