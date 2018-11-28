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28 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Beton bloğun altında kalan işçilerden biri sağ kurtarıldı

28 Kasım 2018, Çarşamba 15:02
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blok düştü. Beton bloğun altında kalan işçilerden biri sağ kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki çalışmalar sırasında bir viyadüğün üzerine konulan beton blok düştü.

Bazı işçilerin beton blokun altında kaldığının belirlenmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 

İşçilerden biri kurtarıldı

Beton bloğun altında kalan işçilerden biri sağ kurtarıldı.

"Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Olay yerinde olduğunu aktaran Aksoy, "Şu an çıkarılan herhangi bir cenaze söz konusu değil." dedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise Kocaeli sınırları içinde devam eden Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl kesiminde, Osmangazi Köprüsü'ne yakın bir noktada yapılan viyadüğe, ikinci kademe beton döküldüğü sırada beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte düşmesi sonucu iş kazasının meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, saat 10.55'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun iletilmesi üzerine bölgeye derhal AFAD, UMKE arama ve kurtarma ekiplerinin sevk ediliği belirtilerek, "Ayrıca 5 ambulans ile itfaiye araçları ve ekipleri de sevk edilerek arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. İlk gelen bilgilere göre 4 işçinin beton blok altında kaldığı değerlendirilmiştir. Ancak beton bloğun çok ağır olması nedeniyle kırılmak ve kaldırmak suretiyle kurtarma çalışmalarına tüm ekiplerin yoğun çalışma ve koordinasyonuyla devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, yaptığı açıklamada, olay yerine intikal ettiğini belirterek, "5 işçimiz beton blokun altında kalmış, seslerinin geldiğini de söylüyorlar. İnşallah sağ bir şekilde kurtarırız." dedi.

"Vinç malzemeyi yukarıya doğru verirken beton blok aşağıya düştü"

Şantiyeye malzeme getiren çalışanlardan olayın görgü tanığı Burhan Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazadan kısa bir süre önce şantiyeye malzeme getirdiğini belirterek, şunları anlattı: 

"Kamyonetteki malzeme vince bağlandı. Tabliyeye doğru malzeme verilirken 3-5 dakika sonra malzemenin verildiği tabliye, üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düştü. Bağırışmalar oldu. Durumu ekip şeflerine ve 112'ye bildirdik. Olayı biz gördük. O bölgede benimle birlikte 7 kişi vardı. Haber vermemizle arama kurtarma ekipleri geldi. İşçiler beton bloğun altına kaldı. Vinç beton tabliyeyi tutuyor. Vinç malzemeyi yukarıya doğru verirken beton blok aşağı düştü."

2 müfettiş görevlendirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Gebze'deki kazayla ilgili 2 müfettiş görevlendirdiğini ve inceleme başlatıldığını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğünce, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blokun düşmesi sonucu meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. 

Yayın yasağı getirildi

Öte yandan, Gebze 1. Sulh Ceza Hakimliği, kazaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı.

 

AA

Etiketler: gebze, kaza, otoyol
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