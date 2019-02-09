Beyaz Saray'dan Kaşıkçı resti

Beyaz Saray, Cemal Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Suudi Veliaht Prens'in sorumlu olup olmadığının "Magnitsky Yasası" kapsamında 120 gün içinde ortaya konmasını isteyen Senato talebine yanıt vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Suudi Veliaht Prens'in sorumlu olup olmadığının "Magnitsky Yasası" kapsamında 120 gün içinde ortaya konmasını isteyen Senato talebine yanıt vermedi. Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın parmağının olup olmadığı konusunda Beyaz Saray'ın resmi pozisyonunu görmek isteyen ABD Senatosu ile Trump yönetimi arasındaki çatlak büyüyor. Senato'nun Trump yönetimine Kaşıkçı cinayetine ilişkin "Magnitsky Yasası" kapsamında tanıdığı 120 günlük süre dün yerel saatle 00.00'da doldu ancak Beyaz Saray'dan herhangi bir yanıt gelmedi. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından 10 Ekim 2018'de Trump'a gönderilen mektupta, Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sorumlu olup olmadığının "Magnitsky Yasası" kapsamında 120 gün içinde açık bir şekilde ortaya konması talep ediliyordu. AA

Okunma Sayısı: 783

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.