Beyoğlu'nda çatışma: Biri polis 4 yaralı

İstanbul, Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri sivil polis 4 kişi yaralandı.

Olay Şehit Muhtar Mahallesi Mis Sokak'ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mis sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

1'i POLİS 4 KİŞİ YARALANDI

Silah seslerini duyan Beyoğlu Güven Tim'inde görevli polis memuru Onur Karaman ise kavganın yaşandığı yere gelerek olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada Karaman, yaşanan arbede sırasında bacağından vurularak hafif şekilde yaralandı. Olay da Ersin Erdun (31) ile ismi henüz öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi de yaralandı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem alarak delil araştırması yaptı. Olayda yaralanan polis memuru İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralılar ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.