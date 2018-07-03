Beyoğlu'ndaki bombalı terör saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı

İstiklal Caddesi'nde, 5 kişinin öldüğü, 44 kişinin de yaralandığı 19 Mart 2016'daki bombalı terör saldırısıyla ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, 5 kişinin öldüğü, 44 kişinin de yaralandığı 19 Mart 2016'daki bombalı terör saldırısıyla ilgili davada, 3 sanığın 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli suçlardan 870 yıldan 1349'ar yıl arasında değişen oranlarda, iki sanığın ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Mustafa Çevik, Hüseyin Kaya, İbrahim Gürler ve Ercan Çapkın ile avukatları katıldı.

Duruşmada, celse arasında cumhuriyet savcısı tarafından sunulan esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıkların beyanları alındı.

Sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamak için izin istedi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Mütalaadan

Cumhuriyet savcısının hazırladığı 7 sayfalık esas hakkındaki mütalaada, terör örgütü DEAŞ tarafından 19 Mart 2016'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısı detaylı bir şekilde anlatıldı.

Saldırıda biri eylemi gerçekleştiren olmak üzere 5 kişinin öldüğü, 44 kişinin de yaralandığı ifade edilen mütalaada, olay yerinde yapılan ilk incelemede parçalanmış ceset üzerinde Mehmet Öztürk adına kayıtlı nüfus cüzdanı bulunduğu, DNA örneklerinin karşılaştırması sonucunda canlı bomba olayını Mehmet Öztürk isimli şahsın gerçekleştirdiği belirtildi.

Sanıklar Hüseyin Kaya ve Erkan Çapkın'ın da aynı suçlardan 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 870 yıldan 1346'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.