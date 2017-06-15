''Bıçak kemiğe dayandı artık, yeter diyoruz''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili davada tutuklanmasının ardından aldığı İstanbul'a yürüyüş kararını başlatmak üzere Güvenpark'a geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na parti yöneticilerinin yanı sıra eşi Selvi Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve nişanlısı Mine Alşan da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Güvenpark'ta partililer tarafından karşılandı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamanın ardından, elinde "Adalet" yazılı pankartla yürüyüşe başladı.

"Yürüyüşümüz bu ülkeye adalet gelinceye kadar devam edecek"

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Çukurambar'daki evinden ayrılırken, kendisini bekleyen gazetecilere de bir açıklama yaptı.

Ülkede birlikte yaşanması için zorunlu olan adaletin olmadığı yerde devletin ve insanın da bulunmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "O nedenle adalet yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bugün yürüyeceğim, umuyorum vicdanları sağır olanlar bizim bu yürüyüşümüzün anlamını kavrarlar, umuyorum vicdanları sağır olanlar bizim bu yürüyüşümüze, sesimize, bizim sözümüze kulak verirler." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, gerginlik ve kavga istemediklerini, birlikte, huzur içinde yaşamak istediklerini bildirdi.

Mahkemelerde ve hapishanelerde gazetecilerle öğretim üyeleri istemediklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bunlar bize acı veriyor ve bu acıyı sonlandırmamız gerekiyor. Söylemiştim 'eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa, o bedeli önce ben ödeyeceğim.' diye. Şimdi yürüyeceğim İstanbul'a kadar, bu son olmayacak. Bizim yürüyüşümüz bu ülkeye adalet gelinceye kadar devam edecek."

Kılıçdaroğlu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara Güven Park'tan İstanbul'a 'Adalet yürüyüşü' başlattı.

Elinde "adalet" yazılı bir pankart taşıyan kılıçdaroğlu, "Adalet istiyoruz kendi ülkemizde, kendi ülkemizde insanca yaşamak istiyoruz. Gazetecilerin, milletvekillerinin hapiste olmasını istemiyoruz. Ülkemizde birlikte beraber barış içinde yaşamak istiyoruz. Bir dikta yönetimi ile karşı karşıyayız. Bıçak kemiğe dayandı artık, yeter diyoruz. Bunun için yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek. Söyledim eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa o bedeli önce biz ödeyeceğiz. Bu ülkenin, çocuklarımızın geleceği için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu yürüyüşümüzün bir siyasal partiyle ilgisi yok. Bu yürüyüş kutlu bir yürüyüştür. Bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür.

Adaleti isteyen herkes bu yürüyüşe destek vermek zorundadır. Hapishaneleri tıka basa dolu olan bir ülkede adalet olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede devlet olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede barış olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede huzur olmaz. Adalet, adalet, adalet. Bu soylu kavramın anlamını vermek, bu soylu kavramın gereğini yapmak zorundayız. Herkesin düşüncesine saygılıyız. Herkesin siyasal görüşüne saygılıyız. Herkes ama herkes yargının bagımsızlığını ve adaleti savunmak zorundadır. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Adaleti savunuyoruz. Bütün dünya duysun biz Türkiye'de kendi topraklarımızda bir dikta yönetimi ile karşı karşıyayız. Dikta istemiyoruz. Darbecileri istemiyoruz, 20 Temmuz darbeciliği yapanları istemiyoruz. Kendi ülkemizde demokrasi, özgürlük istiyoruz. Taşeron işçileri, emekliler, köylüler, işçiler herkes için adalet istiyoruz. İnsanca yaşamak için adalet istiyoruz " diye konuştu.

KISA SÜRELİ ARBEDE YAŞANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Güven Park'tan İstanbul'a 'Adalet yürüyüşü' başlattı. Kılıçdaroğlu 'Adalet Yürüyüşü'ne devam ettiği sırada Akköprü mevkiinde kısa süreli arbede çıktı.

İki grup arasında arbedeye polis araya girerek sonlandırdı. Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' devam ediyor .

***

Okumak için tıklayınız:

Kılıçdaroğlu'nun başlatacağı yürüyüş hakkında Ankara Valiliği'nden açıklama

***

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü için katılımcılar Güvenpark'a alınıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan İstanbul'a yapacağı yürüyüşün başlangıç noktası olan Güvenpark'a katılımcıların alınmasına başlandı.

Güvenpark ve çevresinde, polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik tedbiri alındı. Bomba imha uzmanı ekipleri de Güvenpark ve çevresinde dedektör köpeklerle arama yaptı.

Parkın etrafı bariyerlerle kapatılırken katılımcıların alana alınacağı dört bölüm oluşturuldu. Yürüyüşe katılacaklar arama noktalarından geçirilerek alana alınmaya başlandı.

Güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık bin 500 polisin Güvenpark çevresinde görevlendirildiği öğrenildi.