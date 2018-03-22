Bilboardlarımız Adıyaman caddelerinde

Türkiyenin birçok ilinden sonra Adıyaman caddelerini de Risale-i Nur Külliyatı afişleri ve gazetemizin bayi satışları ile ilgili afişleri süsledi.

Adıyaman’ın en işlek caddelerine, bilboardlara Risale-i Nur Külliyatı ilânları asıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yeni Asya Gazetesi Adıyaman Temsilcisi Abdülkadir Karabiber, “Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin vefatının 58. yıl dönümü haftasında Risale-i Nurlar’ın tanıtımını ve gazetemizin bayi satışlarının reklâmlarını caddelere astık. Şehrin muhtelif noktalarında asılan afişler büyük ilgi görüyor. Amacımız çağın tefsiri Risale-i Nurlar’ı toplumun her kesimine ulaştırmaktır” dedi. Adıyaman - Mehmet Sıtkı Deniz

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