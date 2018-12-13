"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Bilim İnsanı Prof. Dr. Albayrak da elim kazada vefat etti

13 Aralık 2018, Perşembe 18:40
Ankara Üniversitesi eski rektör yardımcılarından Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada vefat etti.

Ankara Üniversitesinin internet sitesinde tren kazasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Üniversitemiz önceki rektör yardımcılarından Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'ı (53) gerçekleşen elim tren kazasında kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tren kazasında vefat eden diğer vatandaşlarımız ile birlikte hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm Ankara Üniversitesi camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Eşi bir süre önce ölen Albayrak'ın iki çocuğu olduğu öğrenildi. 

Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü makinist 9 kişi vefat etmiş, 86 kişi de yaralanmıştı.

Albayrak kimdir?

TÜBİTAK Bütünleştirilmiş Doktora Bursu (BDP) kapsamında, 1997-1998 arasında doktora tez çalışmaları için The Military College of South Carolina, Fizik Bölümü'nde bulunan Albayrak, ilk yazar olarak yer aldığı "A spectroscopic atlas of Deneb" isimli makale ile Astronomy and Astrophysics (A&A) isimli uluslararası bilimsel dergide kapak konusu olarak seçildi.

2002'de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Seçkin Genç Bilimci Ödülü, Ankara Üniversitesi Onur Belgesi, Ankara Üniversitesi 2002 yılı Fen Bilimleri Teşvik Ödülü aldı.

Ankara Üniversitesi 2004 yılı Fen Bilimleri Teşvik Ödülü, Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan Astrofizik Bilim Ödülü, 2006'da ise Popüler Bilim Dergisi Bilim-Teşvik Ödülüne layık görüldü.

Albayrak'ın, Yıldızaltı Cisimler (Kahverengi Cüceler), Küçük Kütleli Yıldızlar, Bünyesel Değişen (RR Lyrae, Delta Scuti türü) Yıldızlar, Örten Değişen Çift Yıldızların Fotometrik Analizi, Erken Tayf Türü (Cüce ve Süperdev) Yıldızların Tayfsal Analizi alanlarında araştırmaları bulunuyor.

AA

Etiketler: ankara üniversitesi
Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sağlıklı yaşamak için erken kalk, spor yap, torunla oyna

    Tren kazasında yaralananlara ilişkin son durum?

    Afrin'deki terör saldırısından acı haber!

    Temsilcilerimiz gruplarındaki son maçlarına çıkıyor

    Obeziteye karşı refleks terapi

    NATO, Azak Denizi'nde artan gerginlikten endişeli

    Siyasetçiler dikkatli olmalı

    Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti

    Kotasız tarife cep yakacak

    Galileo'dan 600 sene önce, "dünyanın döndüğü"nü keşfetti: El-Biruni

    Yemen görüşmelerinde taraflar anlaşmaya vardı

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Türkiye ile bütün konularda pozisyonumuz aynı değil

    İç savaşın sürdüğü Yemen'in Marib vilayetinin nüfusu göçlerle 10 katına çıktı

    Bakan Varank: İcat çıkaran gençler istiyoruz

    Tren kazasıyla ilgili 3 personel gözaltına alındı

    Ünlü Hollywood oyuncusundan İsrail'e 'ırkçı' suçlaması

    MÜSİAD: AB yolunda gösterilen çabanın somut karşılıkları ivedilikle hayata geçirilmeli

    Pakistan Senatörü Dr. Saif: İki ülke ilişkileri İstiklal Savaşına kadar uzanıyor

    Huawei vakasının ardından ABD-Çin ticaret savaşı belirsizleşiyor

    TESK'ten "vergi indiriminde süre uzatılsın" talebi

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Genel

    Cumhurbaşkanı nerede?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratlığın kriterleri
    Genel

    Ankara'da hızlı tren kazasından üzücü gelişme: 9 ölü, 86 yaralı
    Genel

    Bu gece 'harika bir Kudret-i Samedaniyeyi lezzetli bir hayret ile' seyredeceğiz
    Genel

    İltica başvurularında rekor kırıldı
    Genel

    Yargı siyasete alet edilmesin
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Ekonomik OHAL bir itiraf
    Süleyman KÖSMENE

    Hangisi tutarsız: Deizm mi, ateizm mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.