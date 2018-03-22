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22 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Bin 800 asker görevden uzaklaştırıldı

22 Mart 2018, Perşembe 13:35
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "TSK'da FETÖ ile mücadele kapsamında bin 800 civarında 'itirafçı' adı altında savcılığa beyanda bulunanlar görevden uzaklaştırılmıştır" dedi.

Canikli, şu ifadeleri kullandı:

Bin 800 civarında 'itirafçı' adı altında savcılığa beyanda bulunanlar geçici görevle uzaklaştırılmıştır. Gerçekten itirafçılık sisteminden faydalanmak istiyorlarsa onun gereğini yapmaları gerekiyor. Yani örgütün deşifre edilmesi, kripto unsurlarının deşifre edilmesi için bildiklerini gerçek anlamda anlatmaları gerekiyor. Mevzuatımıza göre ancak bu şekilde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanılabilir. Artık terör örgütünün size verebileceği bir şey yok. Gelin Türk adaletine, Türk milletine teslim olun, örgütün tamamen gizli kalmış unsurlarının da açığa çıkartılması için bildiklerinizi anlatın ve bu milletin bu belasını tepeden tırnağa ortadan kaldıralım, temizleyelim."

"FETÖ, özellikle askeri eğitim kurumlarımız başta olmak üzere onların etkisiz hale getirilmesi, oraların kontrol altına alınarak FETÖ'ye mensup teröristler yetiştirilmesi için ciddi çalışmalar içerisinde olmuştur. Hamdolsun, şu an itibarıyla bu tehlike tamamen ortadan kaldırılmıştır."

"Eğer zamanında Zeytin Dalı Harekatı gerçekleştirilmemiş olsaydı, bu millet, bu topraklar bunun bedelini ileride çok daha fazla bir şekilde ödemek zorunda kalacaktı."

AA

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