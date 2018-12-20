Bin 954 gazetecinin basın kartı iptal edildi

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in soru önergesini cevaplayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son üç yılda bin 954 gazetecinin basın kartının iptal edildiğini açıkladı.

Oktay, örgüt ile iltisaklı olduğu için kapatılan kurumlarda çalışan 705 kişinin de basın kartının iptal edildiğini söyledi. Son olarak 2016 yılında basın kartı iptal edilen gazeteci sayısı 889 olarak açıklanırken aradan geçen üç yılda basın kartı iptal edilenlerin sayısı yüzde 220 oranında artarak bin 954 oldu. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, basın kartı taşıyanları, basın kartı iptal edilenleri, kart almak için başvuran gazetecileri ve örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle kartı iptal edilen kişilerin sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Gazetecilerin hürriyetleri kısıtlandı

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, açıklanan tabloya göre son üç yılda basın kartı sahibi gazetecilerin yüzde 10’unun kartının iptal edildiğini belirterek, gazetecileri ve gazeteleri perişan eden, hürriyetleri kısıtlayan bir iktidarın olduğunu söyledi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak geçmişte Basın Kartı Komisyonu’nda görev yaptığını anımsatan Sertel, şunları söyledi; “Önce BYEGM lağvedildi, İletişim Başkanlığı’na devredildi. Basın Kartı Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle gazetecilerin özgürlükleri kısıtlandı. Basın meslek örgütlerinin görüşünü almadan, ‘oldu-bitti’ ile hazırlanan ve yayımlanan son yönetmelikle birlikte basın kartının işlevi yok edilme noktasına getirilmiştir. İlk basın kartı komisyonu toplantısını dikkatle takip edeceğim. İktidara yandaş basın meslek örgütlerini, sendikaları ve gazetecileri bu komisyonda görürsem hiç şaşırmayacağım!”

İstanbul – Yeni Asya