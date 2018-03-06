Bin hâkim ve savcıya yeniden inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu, yapmayı planladığı yaklaşık bin kişilik hâkim ve cumhuriyet savcısının kur’a törenini erteledi.

Bunun perde arkasında 1000 kişiden 173 kişinin Gülen hareketi ile irtibatlı olabileceği yönünde gelen güvenlik soruşturması raporunun etkili olduğu öğrenildi. HSK, 1000 kişiyi yeniden incelemeye aldı. Cumhuriyet’tin haberine göre, kararın perde arkasında Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetten gelen güvenlik soruşturması raporunun yer aldığı öğrenildi. Güvenlik soruşturması sonucunda 1000 hâkim ve savcı adayından 173’ünün ‘üzeri çizildi.’ Bunların büyük bölümünün örgüt ile bağlantısının tesbit edildiği ifade edildi. Az sayıda kişinin ise hâkimlik mesleğine aykırı davranışlarının belirlendiği ifade edildi. 173 kişinin 12’sinin idarî yargı kökenli olduğu ifade edildi.

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