Bingöl'de çatışma: 1 korucu şehit, 4 yaralı

BİNGÖL'ün Genç İlçesi Güzeldere Köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 asker ile 3 güvenlik korucusu da yaralandı. Çatışmada çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Genç İlçesi kırsalında kış üstlenmesinden çıkan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri, bugün saat 19.00 sıralarında Güzeldere Köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çatışmada güvenlik korucusu Mansur Solcan şehit olurken, 1 asker ile 3 güvenlik korucusu da hafif yaralandı. Çatışma sırasında çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yaralı güvenlik görevlileri Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şehit güvenlik korucusu Mansur Solcan'ın naaşı da Bingöl Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Takviye birliklerin sevk edildiği bölgede yer yer çatışmaların devam ettiği belirtildi. DHA

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