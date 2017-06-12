Bingöl'de patlama: 1 asker şehit

​Bingöl'ün Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında askeri aracın geçişi esnasında, PKK'nın önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş şehit oldu.

Genç ilçesi Yeniyazı köyü Kirişli mezrası kırsalında PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda bugün askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lıların önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu araçta bulunan bir uzman çavuş şehit oldu. Aynı bölgede dün PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran şehit olmuştu. Bölgede geniş çaplı operasyonlar sürüyor.

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