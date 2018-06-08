Bingöl'den acı haber: Bir askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kabayel Köyü Jandarma Karakolunda görevli askerler, çöp dökmek için karakoldan çıktıkları sırada bir grup teröristin saldırısına uğradı.
Açılan ilk ateşte bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Karakolda görevli askerler, teröristlere ateşle karşılık verdi.
Yaralı askerler, helikopterle Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede geniş çaplı operasyon sürüyor.
AA