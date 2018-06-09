Bingöl şehidi dualarla...

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Er Şevki Eren Yarkın için tören yapıldı.

Bingöl Havalimanı'nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi ve Kur'an-ı Kerim okundu. İl Müftüsü Muharrem Genç tarafından okunan duanın ardından şehit Yarkın'ın naaşı, memleketi Kastamonu'ya uğurlandı. Törene, AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Ali Mantı, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, 49. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı. Yedisu ilçesinde dün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Yarkın şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı. AA

Okunma Sayısı: 149

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.