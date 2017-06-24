Bingöl şehidi son yolculuğuna uğurlandı

​BİNGÖL'deki hain saldırıda şehit olan Üsteğmen Arif Kalafat(26), İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bingöl'ün Genç İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı, operasyonlarını sürdüren askerlerin geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada yaralanan 3 askerden ağır yaralanan Piyade Üsteğmen Arif Kalafat, sevk edildiği Elazığ'daki hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Üsteğmen Arif Kalafat'ın cenazesi İstanbul'a getirildi. Kalafat için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yanı sıra şehidin eşi, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, askeri protokol, ailesi ve yakınları katıldı. Şehidin yakınları gözyaşlarını tutamazken aile fertlerinden bazıları ayakta durmakta güçlük çekti. 1 buçuk yıldır evli olduğu ve çocuğu olmadığı öğrenilen Şehit Üsteğmen Kalafat için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit üsteğmenin tabutu daha sonra top arabasına konuldu. Şehit Üsteğmen Arif Kalafat'ın cenazesi defnedilmek üzere Çekmeköy mezarlığına götürüldü. DHA

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