Bingöl ve Şanlıurfa'da teröristler etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı terörist ve Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde ise 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl Valiliğin açıklamasında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Genç ilçesi kırsalında tespit edilen 5 dinamik hedefe yakın hava desteğiyle operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda biri yaralı 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi. Şanlıurfa, Akçakale ilçesinin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. AA

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