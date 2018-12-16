Binlerce EYT'li Beşiktaş'ta buluştu

Türkiye'nin her yerinden gelerek Beşiktaş'ta buluşan "Emeklilikte Yaşa Takılanlar", yaptıkları toplantı ile taleplerini ve tepkilerini dile getirdi.

Evrensel'in haberine göre Beşiktaş MKM'de (Mustafa Kemal Kültür Merkezi) gerçekleşen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) toplantısına 6 bin civarında işçi ve emekçi katıldı.

Oldukça coşkulu ve bir o kadar da öfkeli olan işçi ve emekçiler sık sık "EYT hakkımız, söke söke alırız", "Direne direne kazanacağız", "EYT'liler burada vekiller, hükümet nerede?", "EYT'liler burada Erdoğan nerede?" sloganlarını attı. Etkinlik boyunca gelen binlerce işci salona sığmayınca dışarıda sloganlar atarak beklediler.

Eyt ler İstanbul’da pic.twitter.com/EyAhtHXvjq — EYT. Hikmet B (@Hikmetbeyte) 16 Aralık 2018

İstanbul'un en önemli fabrikalarından işçiler de etkinliğe geldi. ABB, Isuzu, Günsan Elektrik, SANEL Metal, Arçelik, Stoeger Silah Sanayi, Mert Akışkan Gücü, Gamak, Armsan Silah Sanayi, Penta, Mercedes gibi fabrikalardan onlarca işçi katıldı.