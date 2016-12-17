Binmeye çalıştığı trenin altında kalan uzman çavuş öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde binmeye çalıştığı trenin altında kalan uzman çavuş 25 yaşındaki Engin Baran, vefat etti.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Salihli Tren İstasyonu'nda meydana geldi. İzmir-Uşak seferini yapan 32527 sefer sayılı Alaşehir Bölgesel yolcu trenine binmeye çalışan uzman çavuş Engin Baran, dengesini kaybedip raylara düştü. Hareket eden trenin altında kalan Baran, vefat etti. Kars İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli, 1.5 yıllık uzman çavuş Engin Baran'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA

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