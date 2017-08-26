Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, yapılan inceleme sonucu, seyahat ettiği belirtilen Adil Öksüz'ün, 15 Temmuz'un kritik ismi firari Adil Öksüz değil, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası farklı başka bir vatandaş olduğu belirtildi.

Açıklamada, isim ve soyadı benzerliği olan vatandaşın, 31 Temmuz 2016 tarihinde Elazığ'dan Ankara aktarmalı İzmir'e uçan 1977 Bingöl Genç doğumlu Adil Öksüz isimli kişi olduğu bildirildi. Öksüz'ün, dayısının cenazesi için Elazığ'a geldiği ve yanında seyahat ettiği kişinin kız kardeşi Gurbet Demir olduğu kaydedildi. İddialara yalanlama geldi: Başsavcılıktan 'Adil Öksüz' açıklaması AA

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