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20 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

'Bir ay içerisinde yardım ulaşmazsa toplu ölümler başlayacak'

20 Kasım 2018, Salı 11:56
İHH Dış ilişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aynacı, Yemen'de, 10 milyondan fazla insan için kırmızı alarm çaldığını belirterek, "Şu anda Afrika'dan çok daha kötü bir durumdalar. Bir ay içerisinde yardım ulaşmazsa toplu ölümler başlayacak." dedi.

"İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin çıkar savaşına sahne olan Yemen'de, 10 milyondan fazla insan için kırmızı alarm çaldığını belirterek, "Gıda ve temiz su yok, hastaneler hijyen ve tıbbi yardım konusunda yetersiz. Şu anda Afrika'dan çok daha kötü bir durumdalar. Bir ay içerisinde yardım ulaşmazsa toplu ölümler başlayacak." dedi.

Hasan Aynacı, çatışmalar, açlık, susuzluk ve ölümle burun buruna gelen Yemen halkına bir an önce insani yardımların ulaştırılabilmesi için Türkiye'nin uluslararası toplum nezdinde bir girişim başlatması gerektiğini anlattı.

"Yemen'de açlıkla ilgili yaşanan insani kriz güvenlik nedenleri ile yaşanıyor"

Aynacı, yaklaşık 28 milyon nüfusu ile Yemen'in kendine yetecek kadar zengin kaynaklara sahip olmadığını, Arap Baharı sonrası ve 2015'te başlayan iç savaşla birlikte 28 milyonluk nüfusun yaklaşık 21 milyonunun yardıma muhtaç hale geldiğini söyledi.

Resmi rakamlara göre, 21 milyonluk nüfusun yaklaşık 10 milyonunun birincil derece yardıma muhtaç olduğu bilgisini paylaşan Aynacı, "Bu şu demek; yaklaşık bir ay içerisinde bu insanlara yardım ulaşmazsa kırmızı alarmların yandığı bu insan grubu, hayatlarını kaybetmekle karşı karşıya kalacak. Maalesef Yemen'de açlıkla ilgili yaşanan insani kriz güvenlik nedenleri ile yaşanıyor. Bölgede ciddi anlamda bir güvenlik sorunu olduğu için insanlar yeterli gıdaya ulaşamıyor. Aynı şekilde dünyada uzun zamandır görülmeyen birçok hastalık görülmeye başlandı.'' diye konuştu.

İstatistiklere göre 5 yaşın altındaki çocukların yaklaşık yüzde 27'sinin kolera hastalığına maruz kaldığını aktaran Aynacı, şunları söyledi:

''Kolera artık dünyanın hiçbir yerinde görünmeyen bir hastalık. Yemen'de bu hastalığın ortaya çıkmasının en temel sebepleri hijyen eksikliği, yetersiz beslenme ve temiz suya ulaşımda yaşanan zorluklar. Resmi rakamlara göre, Yemen'de yaklaşık 16 milyon insan temiz suya ulaşamıyor.

Bölgedeki gıda ve hijyen eksikliği ile insanların temiz suya ulaşamamasının hastalıklara sebep oluyor. Aslında bunlar önlenebilecek hastalıklar fakat iç savaş ve insani yardımların bölgeye ulaşamaması bu hastalıkların önlenmesine engel oluyor. Bölgeye ilaç ve tıbbi yardımlar giremediği için her 10 dakika da bir çocuk ölüyor ne yazık ki.''

"Güvenlik krizi yardımların ulaşmasına engel oluyor"

Hasan Aynacı, Yemen'de hayatın her alanında büyük sorunlar yaşandığını, iç savaş nedeniyle sağlık, eğitim gibi hizmetleri almanın imkansız hale geldiğini anlattı.

Yemen'de insanların tek amacının hayatta kalmak olduğuna dikkati çeken Aynacı, ''Eğitim tamamen unutulmuş durumda. Hastaneler hijyen ve tıbbi yardım konusunda yetersiz. En temel ilaçlar dahi hastanelerde maalesef yok. İnsanlar Yemen'de hayata tutunmak için büyük bir mücadele veriyor. Şu anda Afrika'dan çok daha kötü bir durumda. Bir ay içerisinde yardım ulaşmazsa toplu ölümler başlayacak." ifadelerini kullandı.

Uluslararası yardım kuruluşlarının, güvenlik nedeniyle Yemen'in geneline ulaşamadıklarını aktaran Aynacı, ''Yemen bir uçtan bir uca bin kilometre mesafesi olan bir ülke. Bu nedenle bir limandan yahut bir hava sahasından yardım konvoyları güvenlik krizinden dolayı ulaştırılamıyor. Çünkü yardımların ulaştırılması ile ilgili belirli güvenlik standartlar var. Çatışmalar ve saldırılar bunu engelliyor. Yemen'deki güvenlik riskleri nedeniyle kurumlar tam anlamıyla çalışma yapamıyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

"Yemen'de İHH, TİKA ve Kızılay çalışmalarını sürdürüyor"

Aynacı, İHH'nin halihazırda 5 bin kişilik bir yetim sponsorluğu projesini yürüttüğünü hatırlatarak, bu proje kapsamında Yemen'deki yetim çocukların ihtiyaçlarının Türkiye'deki gönüllülerin yardımları ile karşılanmaya çalışıldığını söyledi.

Ayrıca bazı bölgelerde sahra çadır hastaneleri ile sağlık hizmeti de sunduklarını aktaran Aynacı, şu bilgileri paylaştı:

''Özellikle başkent Sana'da hastaların tedavi sonrasında rehabilitasyon süreçlerine destek veren bir Darüşşafaka Merkezimiz var. Yemen'in 22 bölgesinde gıda yardımları yapıyoruz. Kolera ile mücadele kapsamında hijyen paketlerini tüm ülkeye ulaştırmaya çalışıyoruz.

Türkiye'den İHH, TİKA, Kızılay gibi kurumlar yardım faaliyetlerini sürdürmektedir. İHH olarak elimizden geldiğince yardıma ihtiyacı olan tüm bölgelere ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm mazlumlara ulaşmak, onlara yardımcı olmak için sürekli çalışmalar yapıyoruz. Zaman zaman arkadaşlarımız çatışmaların içinde kalıyor, gözaltına alınıyorlar fakat tüm bu risklere rağmen yardım çalışmalarımızı sürdürmek için büyük bir emek veriyoruz.''

"Yemen'de güç ve çıkar çatışması yaşanıyor"

'Yemen'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'ın güç ve çıkar çatışmasının yaşandığını belirten Aynacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

''İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, kendi ülkelerinde yaşamaları gereken iç savaşı Yemen'de yaşatıyorlar. Yemen'i satranç masası olarak kullanıyorlar ve ne yazık ki olan mazlum insanlara oluyor. Yemen'de yaşayanların Türkiye'den büyük beklentileri var, insanlar Türkiye'nin Yemen'de yaşanan bu insani krizi yönlendirebileceğini ve mazlumların haklarını koruyacaklarını düşünüyor.

Türkiye'nin konumu itibarıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) ve Birleşmiş Milletleri (BM) yönlendirebileceğini düşünüyorum ve Yemenliler de böyle düşünüyor. Türkiye'nin siyasi çözümler açısından daha fazla rol alması gerektiğini düşünüyoruz. İHH, Kızılay ve TİKA olarak yardımlar yapıyoruz ama Türkiye'nin bu sürece daha çok yönelmesini ve bölgenin kaderini değiştirecek çözümler üretmesini bekliyoruz.''

AA

Etiketler: Yemen, insani kriz
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