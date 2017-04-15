Bir belediyeye daha kayyum atandı

DBP’li Rüstemgedik Belde Belediyesi’ne Kaymakam Uzan kayyım olarak atandı.
Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik Belde Belediyesi’ne, İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan kayyım olarak atandı.
“Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılanan DBP’li Belde Belediye Başkanı Abdullah Aydın, bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Aydın'ın yerine kayyum olarak atanan Uzan’ın, ilk işi onlarca silahlı polis eşliğinde bayraklarım asıldığı binaya gelerek, çalışanlarla toplantı almak oldu.