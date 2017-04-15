Bir belediyeye daha kayyum atandı

DBP’li Rüstemgedik Belde Belediyesi’ne Kaymakam Uzan kayyım olarak atandı.

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik Belde Belediyesi’ne, İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan kayyım olarak atandı. “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılanan DBP’li Belde Belediye Başkanı Abdullah Aydın, bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Aydın'ın yerine kayyum olarak atanan Uzan’ın, ilk işi onlarca silahlı polis eşliğinde bayraklarım asıldığı binaya gelerek, çalışanlarla toplantı almak oldu.

Okunma Sayısı: 173

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.