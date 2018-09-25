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25 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Bir ceza bütün yayınları durdurabilecek

25 Eylül 2018, Salı 23:11
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) uzmanlarının ortak hazırladığı ‘Radyo Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik Taslağı’nda kritik bir madde yer aldı.

İnternetten yayına MİT izni şartı

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, Üst Kurul tarafından yayın içerikleri nedeniyle uygulanan program durdurma, yayın durdurma ve lisans iptali yaptırımları, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayın yaptığı tüm iletim ortamlarını kapsayacak. Yönetmelik taslağında internet ortamı “Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinden oluşturulan ortam” olarak tanımlandı. 

Kullanıcı sayısı bildirilecek

Taslakta bir kuruluşun her bir hizmet için ayrı lisans alması öngörülürken; program, yayın durdurma ya da lisans iptal kararının kuruluşun tüm yayınlarını kapsamasına ilişkin şu hükümler dikkat çekti: “Aynı medya hizmet sağlayıcı kuruluş ancak bir radyo, bir televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunabilir ve bu hizmetler için ayrı ayrı lisans almak zorundadır. Yayın içerikleri nedeniyle uygulanan program durdurma, yayın durdurma ve lisans iptali yaptırımları medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayın yaptığı tüm iletim ortamlarını kapsar. İnternet ortamından yayın lisansı başvurusunda bulunmaz ve yayına 24 saat içinde son vermez ise Üst Kurul ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunur ve erişimin engellenmesi istenir. Lisans ücreti olarak 200 bin Türk lirasına kadar ücret alınabilecek. Tele alışveriş konulu tematik yayın lisansı ücretleri iki katı olarak hesaplanacak. Koşullu erişim sağlayan kullanıcı sayısı her yıl aralık ayı başında Üst Kurul’a bildirilir.”

Etiketler: rtük
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