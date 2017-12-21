15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 24 sanığın yargılandığı davada, eski Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Cural tanık sıfatıyla ifade verdi. Cural ifadesinde, eski Hava Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Fethi Alpay'ın kendilerine "Biz bir grup asker olarak darbe yaptık" dediğini aktardı.

Aralarında Fethullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9'u firari 14'ü tutuklu 24 sanığın yargılandığı İstanbul'daki 'ana darbe' davasının 16. duruşması yapıldı. Duruşmaya, eski 1. Ordu Harekat Yarbaşkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler, eski 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Aydoğdu ve eski 1. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Yüksel Durak'ın aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanık ile tek tutuksuz sanık eski 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk katıldı.

Duruşmada başka bir davadan tutuklu olan eski Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, tanık sıfatıyla ifade verdi. Cural, 15 Temmuz'da Moda Deniz Kulübü'nde düğünde bulunduğunu, saat 20.00-22.00 civarında generallerin oturduğu masada hareketlenme olduğunu, bir karışıklıktan bahsedildiğini ve Ankara'da uçakların alçak uçuş yaptığının söylenildiğini anlattı.

İlk başta olayların Ankara ile sınırlı bir kalkışma olduğu kanaatine vardıklarını aktaran Cural, Hava Kuvvetleri Komutanı koordinesinde çalışmalar yapıldığı sırada odaya Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinin girdiğini ve generalleri fuaye kısmına götürerek kelepçeleyip yüz üstü yere yatırdıklarını söyledi.

'GENELKURMAY BAŞKANI DA BİZİ DESTEKLİYOR'

Daha sonra beş-altı kişi bir odaya alındıklarını ifade eden Cural, şöyle konuştu:

"Saat 03.00 gibi Fethi Alpay, bir MAK askeri ile birlikte yüzü solgun ve kelepçeli bir şekilde odaya geldi. MAK askeri, Fethi Alpay'ın kelepçesini açtı ve daha sonra odanın dışında bekleyen diğer MAK askerlerine emrederek bizim de kelepçelerimizi açmasını söyledi. MAK askerleri dışarı çıktı. Bu sırada içeride silahlı kimse yoktu. Fethi Alpay, 'Biz bir grup asker olarak darbe yaptık. Genelkurmay Başkanı da bizi destekliyor. Dolayısıyla siz var mısınız, yok musunuz?' şeklinde herkese bir soru sordu. General Recep Yüksel, ben ve bir kişi daha karşı çıktık. Diğerleri bir şey demedi. Daha sonra Fethi Alpay, 'Fazla zamanımız yok, ben buradan ayrılacağım, kararınızı verin.' dedi ve sonra tek başına odadan ayrıldı."Tanık olarak dinlenen sözleşmeli er Mustafa Saralar da Florya Hava Harp Okulu'ndaki darbe toplantısıyla ilgili gördüklerini anlattı.

'SÖNMEZATEŞ GERGİNDİ'

Olay tarihinde okul komutanı Fethi Alpay'ın habercisi olduğunu aktaran Saralar, okuldaki Şeref Salonu'nda toplantının gerçekleştirildiğini söyledi. Gökhan Şahin Sönmezateş'ın de toplantıya katıldığını söyleyen Saralar, "Sönmezateş, komutanın (Fethi Alpay) odasında tek başınaydı. Gergindi, pencereden dışarıya bakıyordu" dedi.

Şeref Salonu'ndaki toplantıya giren kişilerin, telefonları kapının önündeki kürsüye bıraktıktan sonra içeriye girdiklerini kaydeden Saralar, eski Hava Harp Okulu Dekanı Ahmet Gümüş'ü ise toplantıdan önce gördüğünü ve karargahta dolaştığını, Fethi Alpay'ın da bir ara toplantıya girip çıktığını gördüğünü söyledi.

'KAMERALARI SÖKTÜK'

Saralar, darbe girişiminin ardından Burhan Torlak'ın karargahta bulunan kameralardan birisini arızalı diyerek söktüğünü, diğer kameraları ise, boyu yetişmediği için kendisine ve diğer askere sökmesi için emir verdiğini ve kendilerinin de söktüklerini kaydetti.

Duruşma, taleplerin alınması için ertelendi.