Bir günün bilançosu: 1 Filistinli çocuk şehit edildi, 75 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 75 Filistinli yaralandı. Ayrıca İsrail askerlerinin Celezon Filistin Mülteci Kampı yakınlarındaki gösteriye müdahalesinde 16 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed Nahla şehit oldu.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 75 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 75 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralananlar arasında bir foto muhabiri ve 7 sağlık çalışanın olduğu ifade edilerek yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail askerleri AA'nın Foto Muhabirini yaralamıştı

İsrail askerlerinin, barışçıl gösterilere yaptığı müdahalede Anadolu Ajansı’nın (AA) Foto Muhabiri Mustafa Hassune ayağından yaralanmıştı. Askerlerin attığı gaz bombasının Hassune'nin sağ bacağına isabet sonucu yaralanmıştı. Gazze’deki Şifa hastanesine kaldırılan Hassune’nin durumunun iyi olduğu aktarılmıştı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 220'den fazla Filistinli şehit oldu.

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İsrail askerleri bir Filistinli çocuğu daha şehit etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahalede 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu şehit etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde bulunan Celezon Filistin Mülteci Kampı yakınlarında düzenlenen gösteriye İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 16 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed Nahla'nın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin ateş ettiği Filistinli çocuk Nahla'nın karnından vurulduğu ve ağır yaralı bir şekilde Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezi'ne getirildiği ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Perşembe gününden bu yana İsrail güçlerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği operasyonlarda şehit olan Filistinli sayısı 5'e yükseldi.

İsrail güçlerinin ayrıca bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protesto düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde de 11 kişi yaralandı.

Batı Şeria'da gerginlik tırmanıyor

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da son günlerde gerginlik giderek artıyor. Gerginliğin artmasına bir dizi olaylar zinciri sebep oldu. İlk olarak pazar günü Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra isimli Yahudi yerleşim birimi yakınında bir durakta bekleyen İsraillilerin üzerine ateş açılması sonucu biri ağır 6 İsrailli yaralanmıştı.

Bu saldırının ardından İsrail güçleri Batı Şeria'nın başta Ramallah kenti olmak üzere farklı bölgelere yaptıkları baskınları artırdı. Ramallah'taki Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın genel merkezi de İsrail'in baskınına uğramıştı.

Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında 9 Aralık'ta düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Salih Ömer Salih el-Bergusi (29) adlı Filistinli, çarşamba günü akşam saatlerinde Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesinde bir eve düzenlenen baskında öldürülmüştü.

Yine çarşamba günü akşam saatlerinde Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker isimli mülteci kampında çıkan çatışmada 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Perşembe sabah erken saatlerde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli, 2 İsrail polisini bıçakla yaralamasının ardından İsrail güçleri tarafından vurularak şehit edilmişti.

Öte yandan dün yine Ofra yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınında Filistinli olduğu iddia edilen bir kişi durakta bekleyenlerin üzerine ateş açmış, saldırıda 2 İsrail askeri ölürken, biri asker 2 İsrailli ağır yaralanmıştı. Bu saldırının ardından Ramallah kentinin giriş ve çıkışlarını kapatan İsrail güçleri, birçok eve de baskın düzenlemişti.

İsrail güçleri, girişlerini kapattıkları Ramallah kentinin el-Bire bölgesinde dün akşam araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 60 yaşındaki bir Filistinliyi vurarak şehit etmişti.

Bölgedeki gerginliği giderek artırması beklenen adım ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan gelmişti. Netanyahu, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve bölgedeki asker sayısının artırılması yönünde bir dizi talimat vermişti.