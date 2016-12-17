Bir hafta arayla Kayseri'ye ikinci kez şehit ateşi düştü

Bir hafta önce Beşiktaş saldırısında iki evladını şehit veren Kayseri, bir hafta aranın ardından düzenlenen saldırıyla ikinci defa şehit acısıyla sarsıldı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul Beşiktaş'ta terör örgüyü PKK tarafından düzenlenen çifte saldırının ardından, bugün Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. BİR HAFTA ARAYLA İKİ DEFA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Bir hafta arayla düzenlenen ikinci saldırının ardından Kayseri'ye bir hafta arayla ikinci şehit ateşi düştü. Beşiktaş saldırısında şehit olan iki polis Kayseriliydi. ŞEHİT OLAN 2 POLİS KAYSERİ'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANMIŞTI İstanbul'daki hain saldırıda şehit düşen polis memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu için Kayseri Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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