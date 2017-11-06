Bir haftada 1476 operasyon, 4459 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde 1476 operasyon yapıldığını, bu operasyonlarda toplam 4459 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre; son bir hafta içerisinde jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.476 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 974’ü terör (PKK 238, AŞIRI SOL 14, IŞİD 48, FETÖ 674), 3.350’si Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 135’i Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4.459 kişi gözaltına alındı.

'PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 6 MİLYONU BULAN KAÇAK SİGARA VE AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ'

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 'son bir haftada yurt içinde toplam 80 teröristin 68’inin ölü, 6’sının sağ olarak ele geçirildiğini, 6'sının ise teslim olduğunu' bildirdi. Bakanlık, operasyonlar neticesinde, 5 ilde (26 Diyarbakır, 10 Bitlis, 8 Tunceli, 2 Mardin, 1 Erzincan,) 47 sığınak/barınak/mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, bu sığınak ve mağaralarda yaklaşık 4 ton gıda maddesi, 23’ü ağır ve uzun namlulu (2 M-16, 1 Bixi, 1 Kanas, 6 Roketatar, 11 Kalaşnikov, 2 Mavzer) toplam 36 silah, 637 Kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 16 El Bombası, 1.572 adet muhtelif mühimmatın ele geçirildiğini, 18 el yapımı patlayıcı/mayının imha edildiğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 77 ilde 2508 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda toplam piyasa değeri 17 milyon 490.530 TL olan; 1.263 kg Esrar, 237 kg Eroin, 2,67 kg Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 1 Kg Afyon Sakızı, 3 kg Metamfetamin, 1,61 kg Kokain, 24.254 adet Uyuşturucu Hap, 9.612 kök Kenevir Bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 5 milyon 865.093 TL olan; 798.979 adet Kaçak Sigara, 57.430 litre Akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında isi 3.350 kişi gözaltına alındı.

Bakanlık, sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 37 ilde (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van, Zonguldak) 360 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

'169 SOSYAL MEDYA HESABI İLE İLGİLİ YASAL İŞLEM YAPILDI'

İçişleri Bakanlığı açıklamasında siber suçlarla mücadeleye de değinerek, “Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 308 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 169 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır” dedi.

'3.670 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, asayiş ve trafik uygulamaları ile düzensiz göçle mücadeleye ilişkin de şu bilgileri verdi: “Ülke genelinde 2 Kasım 2017 Perşembe günü 11.446 personelin katılımıyla üniversitede eğitim gören gençlerimiz üzerinde kötü emelleri bulunan ve terör bağlantılı art niyetli kişilerin bertaraf edilmesi, çocuklarımızın eğitimleri dışında sosyal hayatlarını geçirdikleri yerlerin güvenli bir ortam haline getirilmesi, her türlü zararlı faktörlerden ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, ayrıca kız öğrencilerimizin okul ve yurtlarına geliş ve gidişlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla; üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren umuma açık yerler ve bu alanların gidiş geliş istikametlerinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak, üniversitelerin çevrelerinde bulunan, şüpheli ve aranan şahıslar ile suç unsuru niteliğindeki ateşli silah, kesici delici alet, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ele geçirilmesi amacı ile ‘Türkiye Güvenli Eğitim Uygulaması’ yapılmıştır.

943’ü denizlerde olmak üzere 3.670 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 135 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.”