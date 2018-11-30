"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi

30 Kasım 2018, Cuma 22:16
Milli Savunma Bakanlığınca son bir haftada yurt içi ve dışındaki terörle mücadele operasyonlarında 41 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içi ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 23-29 Kasım'da PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.

Operasyonlarda yurt içinde ve dışında 41 terörist etkisiz hale getirildi. 

Ayrıca 11 piyade tüfeği, bir tanksavar silahı, 998 muhtelif hafif silah mühimmatı, 10 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 antipersonel mayını, 335 kilogram amonyum nitrat, 6 kilogram C-4 patlayıcı madde, 63 dinamit lokumu, 7 el bombası, 2 muhtelif telsiz ele geçirilirken, 11 el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Teröristlerce kullanılan 44 silah mevzisi, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi.

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 74,6 kilogram uyuşturucu, 980 litre kaçak akaryakıt, 88 bin 700 paket kaçak sigara ve 16 cep telefonu ele geçirildi. 

 

AA

Etiketler: Türkiye, TSK, terör
Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Macron'dan Veliaht Prens'e: Yemen'de siyasi sürece geçilmeli

    Bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi

    TürkAkım hattı Bulgaristan'dan Avrupa'ya açılacak

    CHP'li Hamzaçebi: İstanbul ve Ankara'yı alacağız

    Putin'den ABD'ye 'silahlanma' uyarısı

    ABD'den Libya'da hava saldırısı

    Gazze'de 28 Filistinli daha gerçek mermiyle yaralandı

    Avrupa'da 'sarı yelekliler' alarmı

    EURO 2020 kura heyecanı

    Yalova'da 9 saat içinde 10 artçı deprem

    WMO açıkladı: 2018 yılı da 'en sıcak'lar arasına girdi

    Aksaray Belediyesi’nden ‘sosyal çocuk’ projesi

    'Ergenekon' davasında savcılık mütalaası açıklandı

    Karabüklü esnaf sırt çantasıyla 63 ülke gezdi

    TBMM Başkanlığı'na sunulan 'Torba kanun' teklifinde neler var?

    MB Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon değerlendirmesi

    Derbi maçların dikkat çeken ilk gol istatistiği

    ABD'den Yemen için insani yardım

    'Eylemciler Macron'un istifasını istiyor'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Taşeron mağduru işçilere ne olacak?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine mi kutuplaştırma?!
    Süleyman KÖSMENE

    Ağlamak rahmeti reddetmek midir?
    Genel

    TBMM Başkanlığı'na sunulan 'Torba kanun' teklifinde neler var?
    Fatih Yokuş

    Adalet ve Mahkeme-i Kübra
    Genel

    Çocuklar göz teması kurmuyorsa!
    Ali FERŞADOĞLU

    Şizofren, nevroz gibi hastalıklar ümitsizlik ve vesvesenin ilerlemiş halleridir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cizre’nin can damarı-2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat kadar geniş “huzur” mertebesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.