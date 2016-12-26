"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Bir haftada bin 682 gözaltı

26 Aralık 2016, Pazartesi 14:44
İçişleri Bakanlığından, geçen hafta terörle mücadele kapsamında PKK/KCK'dan 508, DEAŞ'tan 78, FETÖ/PDY'den ise bin 96 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 19-26 Aralık arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca 220 operasyon gerçekleştirildi.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda 4'ü ölü, biri yaralı olmak üzere 5'i sağ 9 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 508 kişi gözaltına alındı, bunlardan 78'i tutuklandı.

Operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan 3 sığınak, barınak, mağara ve tuzaklanan 18 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi, 60 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 12 el bombası, 13'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 36 çeşitli çaplarda silah ele geçirildi.

332 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Terörün fi̇nansmanının önlenmesine yöneli̇k uyuşturucu operasyonlarında ise piyasa değeri 13 milyon 666 bin lira olan 322 kilogram esrar, 31 bin 618 uyuşturucu hap, 9 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai), 2 kilogram metamfetamin maddesi ile piyasa değeri 11 milyon 852 bin 491 lira olan 1 milyon 638 bin 765 paket kaçak sigara, 92 bin 284 litre akaryakıt ele geçirildi. Söz konusu faaliyetlerle ilgili 390 kişi gözaltına alındı.

13 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 78 kişiden 12'si, FETÖ/PDY i̇le mücadele kapsamında gözaltına alınan bin 96 kişiden ise 426'sı tutuklandı.

Göçle mücadele kapsamında ise 419'u denizlerde olmak üzere bin 960 göçmen yakalandı. Göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 29 organizatör gözaltına alındı, bunlardan 13'ü tutuklandı.

AA

Okunma Sayısı: 2090
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • hatice

    26.12.2016 15:33:54

    1096 Silahsız terörist.Bu tanımı hangi sözlükte bulabilrsiniz.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Düşen Rus uçağı ile ilgili yeni iddia!

İstanbul ve Ankara, İzmir'in gerisinde kaldı

İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz

Çatışmada yaralanan asker şehit oldu

Aşırıcılığın İslam ile hiçbir ilgisi yok

34 muvazzaf asker gözaltına alındı

Hac başvuruları başladı

Hulusi Akar'a 10 soru gönderildi

İslam'a hakaret eden vali hakim karşısında

Yeni asgari ücrette sona doğru

Türkiye ile Rusya anlaştı

Kilis'e askeri araç sevkiyatı yapıldı

'Yedek milletvekilliği' iptal oldu

İsrail diken üstünde

Belediyelere kesinti şoku
📷

Çorum ve Kütahya'nın ardından Kahramanmaraş’ta da Nur çiçekleri açtı

Suriye ve Müsbet Hareket-1: Suriyeli Muhalifler savaşa sürüklendi

Günün Osmanlıca Vecizesi

Şehitlerimiz var, canımız acıyor ama geri dönemeyiz artık

En Çok Okunanlar

Hatice DENİZ

Sessiz çığlık!
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Ülkenin kaderi bir partiye veya şahsa bağlanabilir mi?
Genel

İsrail diken üstünde
Genel

Belediyelere kesinti şoku
Cevher İLHAN

‘Siyasi çözüm’ söylemiyle ‘askerî çözüm’ ısrarı
Faruk ÇAKIR

Önce sistem değişse olmaz mıydı?
Genel

İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
M. Latif SALİHOĞLU

Hasan Âli ve şaibeli Köy Enstitüleri
Hasan GÜNEŞ

Suriye ve Müsbet Hareket-1: Suriyeli Muhalifler savaşa sürüklendi
Genel

Risale-i Nur Enstitüsü'nün sitesi yenilendi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.